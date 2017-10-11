Черчесов: «Почему сборная должна отказываться от Габулова?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, зачем он вызывает в сборную голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова.
«Почему в сборную приезжает Габулов? Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.
Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную. У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Конечно, есть определенная иерархия, но разделения нет».
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Тренер в праве вызывать игроков на свое усмотрение, на то он и тренер. Но, как можно не вызвать лучшего опорника страны Денисова? Черчесов понимает, что он все равно в итоге будет "козлом отпущения", поэтому и вызовы его неоднозначны и не логичны. Хорошо, что хоть с Кокориным понял свою ошибку.
Тренер в праве вызывать игроков на свое усмотрение, на то он и тренер. Но, как можно не вызвать лучшего опорника страны Денисова? Черчесов понимает, что он все равно в итоге будет "козлом отпущения", поэтому и вызовы его неоднозначны и не логичны. Хорошо, что хоть с Кокориным понял свою ошибку.
Зачем оправдываться?
Зачем оправдываться?