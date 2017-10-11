Черчесов: «Почему сборная должна отказываться от Габулова?»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Биолог-Новокубанск 0:1 Академия Батайск
14:30 Матч завершен Легион-Динамо 0:1 Армавир
15:00 Матч завершен Динамо Ст 0:3 Черноморец Нв
15:00 Матч завершен СКА 0:0 Машук-КМВ
15:00 Матч завершен Ангушт 0:2 Афипс
16:00 69’ Спартак-Нальчик 2:0 Анжи-2
16:00 68’ Краснодар-2 1:1 Дружба
18:00 сегодня Чайка -:- Кубань-2
  • Главные новости
  • Все новости
16:27
Видаль заявил о завершении международной карьеры за сборную17
13:21
РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Ирана32
11:59
Ни один клуб не изъявил желание удовлетворить запросы Озила50
09:42
Стал известен состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-201875
04:57
Поражение от Тринидада и Тобаго лишило сборную США путёвки на ЧМ178
17:06
Луческу взял на себя вину за невыход сборной Турции на чемпионат мира4
17:01
Самедов поблагодарил команду и болельщиков4
16:50
«Бернли» потерял Уолтерса до конца года0
16:49
Зеедорф: «ДНК „Милана“ не может исчезнуть в одночасье»0
16:40
Обамеянг: «„Боруссия“ была готова отпустить меня минувшим летом»1
16:19
Жена Клаудио Браво обвинила некоторых игроков сборной Чили в нарушении режима13
16:14
ПСЖ готов предложить £90 млн за Канте5
16:06
Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-20185
16:00
Президент «Торино» развеял слухи о продлении контракта с Михайловичем0
15:57
Черчесов: «Дзагоев - виртуальный футболист»17
15:47
Фалькао мог убеждать футболистов сборной Перу сыграть договорной матч21
15:47
Андертон: «Если поступит предложение от „Реала“, то Кейн уйдет»6
15:39
В «Барселоне» сообщили, что готовы купить Коутиньо зимой9
15:27
Бывший президент «Тоттенхэма» рассказал, что «шпор» мог возглавить Фергюсон4
15:22
Ханданович: «Дерби - это самые красивые игры»0
14:50
Фассоне: «Дерби с „Интером“ не станет решающим для Монтеллы»4
14:44
Агент Рамиреса: «Все слухи об „Интере“ - глупость»2
14:38
В прошлом сезоне «Барселона» заработала рекордные 708 млн евро10
14:30
Алькантара приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»1
14:18
Абель Руис попал в сферу интересов «Ювентуса»14

Черчесов: «Почему сборная должна отказываться от Габулова?»

сегодня, 16:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, зачем он вызывает в сборную голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова.

«Почему в сборную приезжает Габулов? Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели.

Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную. У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Конечно, есть определенная иерархия, но разделения нет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:21
Просто Черчесов хочет знать, что по чём внутри коллектива..). И это правильно. Доказано историей. Хочешь быть на плаву имей информацию, чтобы не было за спиной бунта.
Tommy Lee
сегодня в 17:17
Габулов обычный турист, пока вот по России путешествует, достопримечательности рассматривает. А то, что там в Туле, самовары да пряники, ну ещё оружейка есть.
шацк
сегодня в 17:12
Стас: Асса! Володька помчался в лезгинку....
Тренер в праве вызывать игроков на свое усмотрение, на то он и тренер. Но, как можно не вызвать лучшего опорника страны Денисова? Черчесов понимает, что он все равно в итоге будет "козлом отпущения", поэтому и вызовы его неоднозначны и не логичны. Хорошо, что хоть с Кокориным понял свою ошибку.
Владимир Немченков
сегодня в 17:12
что то мне подсказывает что габулов даже в 10 лучших российских вратарей не входит,Добня из Хабаровска на порядок лучше...но кумовство никто не отменял,вообще в сборной много пассажиров...
Hasselby
сегодня в 17:09
23-ий вратарь чемпионата по сейвам, действительно, зачем мы его вызываем? Хороший сменщик Конифею.
Василий 50
сегодня в 16:46
Вызвал и вызвал...
Зачем оправдываться?
PITER_1
сегодня в 16:42
сборная должна избавляться от шлака, и главный шлак это усатый черчесов
амурец
сегодня в 16:41
потому что есть вратари лучше Габулова или землячество главнее?
Vector
сегодня в 16:39
"есть определенная иерархия, но разделения нет"...Ну и кто кому подчиняется??
Obdulio Varela
сегодня в 16:37
    moskwa 09
    сегодня в 16:32
    хорошо себя показывает на поле и за его пределами???? Это что он имеет в виду???
    Александр Северный
    сегодня в 16:30
    Сборная должна отказаться от Черчесова.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100