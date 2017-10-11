Черчесов: «Дзагоев - виртуальный футболист»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетовал на травматичность полузащитника Алана Дзагоева, а также рассказал, почему вызвал в сборную на последние матчи хавбека Александра Головина, у которого тоже есть проблемы со здоровьем.

«Да, мы опять вызывали Дзагоева. Но он сыграл с травмой против „Манчестер Юнайтед“, травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере. Поэтому-то мы и Головина звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, чтобы он понимал, чем дышит команда».

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