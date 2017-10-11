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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Лебедев: «В США дойдут до абсурда и заявят, что сборная не попала на ЧМ из-за нас»

сегодня, 10:22

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев дал несколько комментарий по поводу невыхода США на чемпионат мира 2018.

«В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

Если же всё-таки разбираться в политических вопросах, то, США последние полтора года во всём, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всём можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут».

Поражение от Тринидада и Тобаго лишило сборную США путёвки на чемпионат мира 2018. 

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Все комментарии
SanitarForest ответил альсато
сегодня в 11:17
альсато:
Господи, ну как же так? Голосуем -умно, а выбираем-дураков!))))
дураки остаются без мандатов... мандаты получают следующие вниз по умственным способностям
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:16
Конечно Москва виновата в том, что сборная США продула сборной Тринидад и Тобаго (ни на каждой карте мира отыщешь этот карлик). Это все знают, что виновата Москва!!!))).
SanitarForest
сегодня в 11:15
все гораздо проще... своим агентам в сборную(в полном составе) Тринидада была отослана шифровка с Лубянки... порвать и зарыть сборную США... уже сегодня 11 звезд Героев России были отосланы в эту далекую российскую область))
альсато
сегодня в 11:13
Господи, ну как же так? Голосуем -умно, а выбираем-дураков!))))
sir-5
сегодня в 11:12
Делать нехрен Главе фракции ЛДПР в Госдуме,сидит с интернете(как и мы грешные) и 61ит.На полном государственном обеспечении пацан,с детства.
DRDR_SaSa
сегодня в 11:05
Внук юриста, бревно из глаза вытащи!
Obdulio Varela
сегодня в 11:01
Всё-таки от генов никуда не денешься
Дима Павлово
сегодня в 10:59
походу хакеры взломали коды их кодировки от алкоголя и америкосы ушли в запой
Медив ответил Sem25
сегодня в 10:54
Sem25:
Вероятно, Макейн так бы и сказал, но думаю, что футбол его мало интересует. В общем и целом сын Жириновского нормально потроллил.
Думаешь он троллит Америку? Он троллит меня. Напоминая, что даже обладая мозгами Капицы, я не заработаю и десятой доли того, сколько зарабатывает Жири-джуниор, обладающий десятой долей мозгов синицы
дурман
сегодня в 10:52
наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры
Ему сколько лет ???
Как можно такую хрень говорить
Sem25
сегодня в 10:48
Вероятно, Макейн так бы и сказал, но думаю, что футбол его мало интересует.
В общем и целом сын Жириновского нормально потроллил.
112910415
сегодня в 10:44
вице-спикер и член ...безнадёжно умён, нет слов!
Serge Boykov
сегодня в 10:41
Если Сша во всём нас винит,так зачем уподобляться то,не мог промолчать что-ли...Ну не попала США к нам на ЧМ,так все сильнейшие то приедут,жалко Голландию и Чили,но не США!
Морозовский
сегодня в 10:41
Лучше бы Лебедев разобрался с подкупами и чемоданчиками в нашем футболе.
Gunslinger
сегодня в 10:41
Есть ещё такой вариант: весь день россияне втыкали иголки в чучелки игроков сборной США!!! :)))
makkie
сегодня в 10:40
Заголовок, мягко говоря, странный по отношению к тексту статьи...
морозз
сегодня в 10:36
Не должен парламентарий занимающий такой ответственный пост в Госдуме говорить таким помоечным языком...лучше принимайте хорошие законы а не занимайтесь пустобрёхством!
Ѯєrѳ
сегодня в 10:33
Папа Жирик сейчас сказал бы: Америка это слабая команда которая покупает всех.
А Россия им не продала путевку.
шацк
сегодня в 10:29
Слабенькие потому и не попали, впрочем как и наши соседи украинцы. Пусть сами с собой играют на двоих))
LOpp
сегодня в 10:24
что за бред.
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