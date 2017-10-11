Лебедев: «В США дойдут до абсурда и заявят, что сборная не попала на ЧМ из-за нас»

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев дал несколько комментарий по поводу невыхода США на чемпионат мира 2018.

«В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

Если же всё-таки разбираться в политических вопросах, то, США последние полтора года во всём, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всём можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут».



Поражение от Тринидада и Тобаго лишило сборную США путёвки на чемпионат мира 2018.

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