Бубнов: «На сегодняшний день сборная России - аутсайдер ЧМ-2018»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеских матчей сборной России с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

«Матч с Ираном вскрыл предсказуемость сборной России, которая преимущественно атаковала через фланги и использовала „стандарты“. Команды Черчесова всегда имели эти отличительные черты, но достаточно перекрыть края, чтобы у них перестало что-то получаться в атаке. С Кореей это отчасти сработало, а вот Иран явно разобрал нашу игру и отлично подготовился. Рауш и Фернандес понравились своей активностью, но без поддержки из центра поля их усилия не давали должного эффекта.

Не хватало ни скорости, ни креатива, поэтому можно говорить, что сборной очень бы пригодились Головин и Дзагоев, способные разгонять атаки из середины. Смолов с Кокориным оказались практически отрезанными от мяча, поэтому в первом тайме мы практически не увидели ударов по воротам гостей. Связка эта не впечатлила, хотя нужно понимать, что она во многом зависит от обслуги. В прошедшем матче с ней были серьезные проблемы, оттого и дуэт нападающих выглядел так блекло.

На мой взгляд, сборные Кореи и Ирана будут на чемпионате мира аутсайдерами, если судить по увиденному в прошедших матчах. Никаких серьезных задач они решать не будут и в лучшем случае будут бороться за выход из группы. Получается, что в таком случае на сегодняшний день мы также считаемся аутсайдерами».

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