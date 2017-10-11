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Бубнов: «На сегодняшний день сборная России - аутсайдер ЧМ-2018»

сегодня, 18:10

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеских матчей сборной России с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

«Матч с Ираном вскрыл предсказуемость сборной России, которая преимущественно атаковала через фланги и использовала „стандарты“. Команды Черчесова всегда имели эти отличительные черты, но достаточно перекрыть края, чтобы у них перестало что-то получаться в атаке. С Кореей это отчасти сработало, а вот Иран явно разобрал нашу игру и отлично подготовился. Рауш и Фернандес понравились своей активностью, но без поддержки из центра поля их усилия не давали должного эффекта.

Не хватало ни скорости, ни креатива, поэтому можно говорить, что сборной очень бы пригодились Головин и Дзагоев, способные разгонять атаки из середины. Смолов с Кокориным оказались практически отрезанными от мяча, поэтому в первом тайме мы практически не увидели ударов по воротам гостей. Связка эта не впечатлила, хотя нужно понимать, что она во многом зависит от обслуги. В прошедшем матче с ней были серьезные проблемы, оттого и дуэт нападающих выглядел так блекло.

На мой взгляд, сборные Кореи и Ирана будут на чемпионате мира аутсайдерами, если судить по увиденному в прошедших матчах. Никаких серьезных задач они решать не будут и в лучшем случае будут бороться за выход из группы. Получается, что в таком случае на сегодняшний день мы также считаемся аутсайдерами».

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Все комментарии
boronin09
сегодня в 18:57
Не,про Черчеса и не тока,тебе блин дают сборную игроков на неделю,на неделю.И эти пни в итоге мячик в разные стороны пинают.Ну Как?????????
Мяучелo
сегодня в 18:55
ещё после проигрыша словенцам в 2009 было очевидно, что нас ждёт огромная яма длиною в 10 лет, что будет глубокий застой. ибо перспектив не было никаких. собственно так и произошло.
boronin09
сегодня в 18:54
Вы заметели какие сборная ща забивает,середины ну нет её просто,на острее остроногиеза точенные не под гол в сборной.Лысый черчес номер отбывает и бабкуи получает,нет у не го за гимн.Надеюсь пока.
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:53
Если мы купили этот чемпионат,купим и третье место.
tuman960 ответил Байкал-38
сегодня в 18:50
Байкал-38:
Братан ты регламент почитай! там две бронзы дают! как раз за победу в полуфинале! Это на мире одна бронза!
А мы выиграли полуфинал?Хорош крючкотворство превозносить-по сути бронзы нет,есть победитель и проигравший!!!!Кстати только у нас рассуждают о "серебре","бронзе" в других странах есть -ЧЕМПИОН и не чемпион!!!!
Cенситив
сегодня в 18:50
бред несёт Бубен, наши орлы в первой корзине жеребьёвки на ЧМ, так что, значит ничуть не хуже Германии, Бразилии и прочих Франций, а в июне посмотрим, какой волосок у Стасика, выдернет Хоттабыч...))
ermak6848
сегодня в 18:50
ну клгда -нибудь подтянется в 10 -ку сильнейших сборных мира...
Алексей Буренин
сегодня в 18:49
пожалуй так и есть
Байкал-38 ответил tuman960
сегодня в 18:45
tuman960:
не бывает 2 бронзы!!Мы вышли в полуфинал и не более!!!
Братан ты регламент почитай! там две бронзы дают! как раз за победу в полуфинале! Это на мире одна бронза!
Байкал-38 ответил ragnik
сегодня в 18:43
ragnik:
Пока тренером является Черчесов перспектив никаких. Только как увижу его у кромки поля, аж воротит...
У нас игроки намногое способны , но загубит их Стасян!
Т34
сегодня в 18:43
Сборная России аутсайдер не только на сегодня, но и на вчера, и на завтра. Пока наши молодые игроки не будут играть в европейских клубах и учиться тому, чему у нас не могут научить, мы будем отставать в развитии российского футбола все больше и больше. Все популистские заявления наших футбольных деятелей типа Мутко, Фурсенко и им подобных не стоят и выеденного яйца. Обыкновенный самопиар. В чемпионате выезжаем за счет высокопроплаченных легионеров, а своих игроков не воспитываем, о чем словно в зеркале отражается состояние сборной страны.
moskwa 09 ответил alfranza
сегодня в 18:42
alfranza:
А разве было лучше когда-то? А, ну да, когда был Гуус было норм. ОН ушел - все развалилось, всех разогнали.
на евро 2012,игра была ,не вышли только из-за своих понтов,на чм 2014 и на евро 2016 похвастаться нечем ,но проблески были,сейчас вообще все плохо! бубен прав россия снизу в первых рядах
Байкал-38 ответил moskwa 09
сегодня в 18:41
moskwa 09:
ну если не понял,понятно тогда почему пишешь такое,футбол больше смотри,если тебе только колодин запомнился
Колодин мне запомнился только тем, что я непонимал зачем он нужен! Но игры на Евро показали что он может , хоть и на небольшое время! А кто там феерил то об этом и говорить не надо! если ты не просто вообще против всех как навальный!
tuman960 ответил Байкал-38
сегодня в 18:40
Байкал-38:
В матче с Легендарной Голландией мы завоевали бронзу! Так же как и турки!
не бывает 2 бронзы!!Мы вышли в полуфинал и не более!!!
Знатог
сегодня в 18:38
Нда... Украины не будет, так значит мы..?
boronin09
сегодня в 18:38
Ваще согласен с этим экспертом,стабильности нуцль,мяч просто пинают а на дуру залетает иногда.
Байкал-38 ответил tuman960
сегодня в 18:38
tuman960:
Да не завоевали мы бронзу!!Не надо желаемое выдавать за действительность!!!
В матче с Легендарной Голландией мы завоевали бронзу! Так же как и турки!
moskwa 09 ответил Байкал-38
сегодня в 18:37
Байкал-38:
Хоть я с трудом понял, что ты написал! Но могу сказать, перед евро я не понимал зачем в сборной нужен Колодин! Но на Евро он так сыграл, что я признал свою неправоту и если честно я восхищался им! Колодин до Евро и после так не играл, но там он был красавец! Так что давайте надеяться на лучшее!
ну если не понял,понятно тогда почему пишешь такое,футбол больше смотри,если тебе только колодин запомнился
alfranza ответил moskwa 09
сегодня в 18:36
moskwa 09:
сказать честно,с черчесовым стало еще хуже
А разве было лучше когда-то? А, ну да, когда был Гуус было норм. ОН ушел - все развалилось, всех разогнали.
Байкал-38 ответил moskwa 09
сегодня в 18:36
moskwa 09:
перед евро 2008 ,мы играли в отборочном,а не в товарняках,вышли на морально-волевых. Перед евро 2008 ,зенит выиграл кубок уефа,и вспомни кто играл в зените,они же и в сборной,так что не знаю,что должно произойти,но сейчас у нас нет игроков ,на соперник только панама ,ну еще может кто из азии
Хоть я с трудом понял, что ты написал! Но могу сказать, перед евро я не понимал зачем в сборной нужен Колодин! Но на Евро он так сыграл, что я признал свою неправоту и если честно я восхищался им! Колодин до Евро и после так не играл, но там он был красавец! Так что давайте надеяться на лучшее!
moskwa 09 ответил alfranza
сегодня в 18:34
alfranza:
Чтобы решались какие-то серьезные задачи, русские должны научится играть в футбол, играть в него быстро, а не копаться с мячом в центре. А русские смотрят на судью, пока идет игра. Или как отара овец собираются в центре и дают сопернику пространство. Ничего не поменялось от прихода Черчесова. И не поменяется, ибо люди приходящие в сборную, не хотят играть в футбол.
сказать честно,с черчесовым стало еще хуже
ragnik
сегодня в 18:34
Пока тренером является Черчесов перспектив никаких. Только как увижу его у кромки поля, аж воротит...
moskwa 09 ответил richi
сегодня в 18:32
richi:
Россия по определению не может быть аутсайдером ЧР-18 в России. Мы первые вышли в финальную часть Чемпионата.
и первые вылетим
moskwa 09 ответил Байкал-38
сегодня в 18:31
Байкал-38:
Перед Евро 2008 Бубнов хоронил нашу сборную, но она назло ему завоевала бронзу! Бубнов хоть мы и сами видим, что сейчас проблем больше, но ты даёшь нам надежду! Продолжай, мы давно привыкли к тому что твои мечты не сбываются!!!!!!!!! Гораздо хуже было бы если бы ты хвалить начал бы!
перед евро 2008 ,мы играли в отборочном,а не в товарняках,вышли на морально-волевых. Перед евро 2008 ,зенит выиграл кубок уефа,и вспомни кто играл в зените,они же и в сборной,так что не знаю,что должно произойти,но сейчас у нас нет игроков ,на соперник только панама ,ну еще может кто из азии
ermak6448
сегодня в 18:31
а с чего быть Лидером если в чемпионате России играют варяги, а своих просто Нет
juchok
сегодня в 18:30
откапитанил в стиле иркутского гуру футбола!
Mr_Tim
сегодня в 18:30
Не оспоришь ... Россия аутсайдер...
tuman960 ответил Байкал-38
сегодня в 18:29
Байкал-38:
Перед Евро 2008 Бубнов хоронил нашу сборную, но она назло ему завоевала бронзу! Бубнов хоть мы и сами видим, что сейчас проблем больше, но ты даёшь нам надежду! Продолжай, мы давно привыкли к тому что твои мечты не сбываются!!!!!!!!! Гораздо хуже было бы если бы ты хвалить начал бы!
Да не завоевали мы бронзу!!Не надо желаемое выдавать за действительность!!!
moskwa 09
сегодня в 18:27
все правильно,согласен с ним
tuman960
сегодня в 18:27
и на сегодняшний и на вчерашний и на завтрашний МЫ-аутсайдеры и тут никуда недеться !!!СПАСИБО МУТКО и ТОЛСТОМУ ,ну и конечно этой вражеской организации по клички РФС!!!!!!!!
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