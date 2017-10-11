Паредес: «Не нахожу слов, чтобы описать эмоции аргентинцев после выхода на ЧМ»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес счастлив, что его национальной команде удалось обыграть Эквадор и завоевать прямую путевку на мундиаль:

«Не нахожу слов, чтобы описать наши эмоции. Благодарю Бога за то, что мне посчастливилось быть частью этого успеха. Вперед, Аргентина!»

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Окт 10 2017 в 9:41 PDT

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