Паредес: «Не нахожу слов, чтобы описать эмоции аргентинцев после выхода на ЧМ»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес счастлив, что его национальной команде удалось обыграть Эквадор и завоевать прямую путевку на мундиаль:
«Не нахожу слов, чтобы описать наши эмоции. Благодарю Бога за то, что мне посчастливилось быть частью этого успеха. Вперед, Аргентина!»
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промес - мимо ЧМ
промес - мимо ЧМ
Если бы Роналду забил бы 3 мяча и вывел бы сборную на ЧМ то он стоял бы уже впереди, в трусах!!
В этом и разница)) Месси может стоять сзади и прятаться и на поле доказать кто он а Пеналду ищет где бы встать чтобы было видно только его, ибо по другому его не вспомнят))
Если бы Роналду забил бы 3 мяча и вывел бы сборную на ЧМ то он стоял бы уже впереди, в трусах!!
В этом и разница)) Месси может стоять сзади и прятаться и на поле доказать кто он а Пеналду ищет где бы встать чтобы было видно только его, ибо по другому его не вспомнят))