«Барселона» может потерять форварда юношеской команды за 3 млн евро

«Барселона» может потерять одного из своих наиболее талантливых молодых воспитанников. Речь о нападающем юношеской команды Абеле Руисе. По данным источника, к игроку присматриваются другие клубы, а каталонцы не договорились о подписании с ним нового соглашения. Нынешний контракт подразумевает, что за три миллиона евро Руис до 2019 года может уйти в любой клуб. Менеджер игрока подтвердил интерес со стороны других команд.

Ранее стало известно, что «Барселона» зимой попытается купить Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте