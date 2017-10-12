Джикия: «Для меня всегда полезны игры за национальную команду»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал товарищеские встречи сборной России.

«Для меня всегда полезны игры за национальную команду. Не только я, но и все мои партнеры с нетерпением ждем грядущий чемпионат мира. Поэтому мы каждый раз изучаем что-то новое, стараемся избавляться от ошибок. Да и в целом, посоревноваться с лучшими игроками страны всегда здорово.



Какая игра была сложнее? Тяжело сравнивать, они разные. Южная Корея – довольно мобильная команда, со скоростными игроками. Иран – скорее силовой коллектив. Так что сопоставить их непросто. Со своей стороны скажу, что с обеими командами играли на победу».



Ранее Георгий Джикия признался, что в Грузии его многие считают предателем.

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