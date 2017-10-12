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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Бывший вице-президент ФИФА: «Поражение США - самый счастливый день в моей жизни»

сегодня, 17:31
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго2 : 1СШАСШАМатч завершен

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, экстрадиции которого требуют власти США по обвинению в коррупции, отреагировал на поражение американцев от сборной Тринидада и Тобаго (1:2), из-за которого США не попали на ЧМ-2018.

«Это был самый счастливый день в моей жизни. Мы сделали сборную США посмешищем. Когда мне выдвинули обвинения, американцы были счастливы. Теперь же я хочу устроить вечеринку. Это начало конца сборной США. Никто в КОНКАКАФ не любит США».

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Все комментарии
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:38
Причем тут футболисты? Если тебя поимели политики зачем злорадствовать над неудачами спортсменов неимеющих никакого отношения к тебе и к твоим проблемам?
самуил кац - aбрамян
сегодня в 17:36
    DRDR_SaSa
    сегодня в 17:36
    ... - сказал он и выронил из кармана партбилет КПСС.
    Гус Пойет
    сегодня в 17:33
    Давненько пиндосы не пропускали Мундиали
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