Бывший вице-президент ФИФА: «Поражение США - самый счастливый день в моей жизни»

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, экстрадиции которого требуют власти США по обвинению в коррупции, отреагировал на поражение американцев от сборной Тринидада и Тобаго (1:2), из-за которого США не попали на ЧМ-2018.

«Это был самый счастливый день в моей жизни. Мы сделали сборную США посмешищем. Когда мне выдвинули обвинения, американцы были счастливы. Теперь же я хочу устроить вечеринку. Это начало конца сборной США. Никто в КОНКАКАФ не любит США».

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