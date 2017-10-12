Кандрева: «„Интер“ сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился мыслями накануне дерби с «Миланом».



«„Милан“ будет зол после нескольких тяжелых игр, но мы должны быть злее, если хотим выиграть. Все, что мы должны знать, так это то, что мы - „Интер“ и мы должны всегда побеждать, ну или хотя бы стремиться к этому.



Еще слишком рано говорить насколько важны для нас встречи с „Миланом“ и „Наполи“ в чемпионской гонке. Но они безусловно могут дать нам необходимый толчок. „Интер“ сильно изменился по сравнению с прошлым годом и мы хотим оставаться на вершине».



Ранее наставник «Зенита» Роберто Манчини заявил, что «Милан» и «Интер» попадут в Лигу чемпионов.

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