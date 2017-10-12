Капитан «Фуэнлабрады»: «Люди говорят, что в матче с „Реалом“ будет второй „Алькоркон“»

Капитан «Фуэнлабрады» Рубен Санс считает, что его клубу по силам повторить победу «Алькоркона» над «Реалом» в 2009 году (4:0). «Фуэнлабрада» сыграет со «сливочными» в текущем розыгрыше Кубка, а Санс 8 лет назад был в составе «Алькоркона» во время той исторической победы.

«Люди говорят мне, что мы повторим результат „Алькоркона“. В тот день всё было в нашу пользу. Мы осознали всю ситуацию только на следующий день, когда на нашу тренировку пришли многие представители СМИ. Пусть соперник играет в Примере, а мы в Сегунде Б, но почему бы не помечтать о победе?»

Также жеребьевку прокомментировал президент клуба Хонатан Праена.

«Любой положительный результат меня устроит. Даже победа 2:1 оставит нам шансы на „Бернабеу“».

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».

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