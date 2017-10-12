Скала: «„Зенит“ - фаворит номер один»

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала заявил, что считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке российского чемпионата.
«Роберто - мой большой друг. Манчини может выиграть с „Зенитом“ трофеи, но многое также зависит от персонала. И никто не может творить чудеса с командой без отличных игроков. В следующем году, помимо чемпионата, в Лиге чемпионов Роберто тоже может попытаться выиграть трофей, потому что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом номер один».
Невио Скала также прокомментировал причину неудач главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте