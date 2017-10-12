Почеттино: «Мы подписываем кого можем и когда можем, а не кого хотим и когда хотим»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подчеркнул, что «шпоры» не могут соперничать с самыми богатыми клубами на трансферном рынке:

«„Тоттенхэм“ - это большой клуб. Но между нами и, например, клубами из Манчестера существует разница. „Юнайтед“ и „Сити“ могут подписывать кого хотят и когда хотят, мы же подписываем кого можем и когда можем».

Ранее бывший полузащитник «Тоттенхэма» Даррен Андертон выразил мнение, что нападающий «шпор» Харри Кейн покинет клуб, если лондонцы получат предложение от «Реала».

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