Скала назвал главную причину неудач Карреры в «Спартаке»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 Матч завершен Сахалин 3:1 Зенит Ир
08:00 Матч завершен Смена К-А 0:2 Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Ахмат (мол) 1:4 Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
12:30
Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»37
11:52
Венгер: «Уход Озила и Санчеса? Все возможно»12
11:31
Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед»35
08:25
Джикия: «Не считаю, что старт сезона в исполнении „Спартака“ был провальным»32
05:12
Джордж Веа победил на президентских выборах в Либерии24
16:05
Скала: «„Зенит“ - фаворит номер один»1
15:58
Мбаппе едва не перешел в «РБ Лейпциг» в 2015 году1
15:45
Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на телеэксперта1
15:44
Кандрева: «„Интер“ сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном»2
15:33
Олег Иванов не сыграет со «Спартаком»1
15:15
Тиаго Силва и Курзава могут пропустить матч с «Дижоном»0
15:07
На время ЧМ-18 сборная Франции поселится в Истре9
14:58
Ройстон Дренте поступил на тренерские курсы4
14:47
Участие Вернблума и Головина в матче с «Краснодаром» находится под большим вопросом16
14:37
Скопинцев интересен клубам из РФПЛ и Чехии3
14:20
Родионов поздравил Симоняна с 91-летием12
14:12
«Порту» продлил контракт с Абубакаром3
14:11
Рыжиков: «Был бы очень счастлив завершить игровую карьеру в „Рубине“»4
13:59
«Челси» следит за нападающим «Црвены Звезды»1
13:59
Иньеста вернулся в общую группу «Барселоны»3
13:51
Капитан «Фуэнлабрады»: «Люди говорят, что в матче с „Реалом“ будет второй „Алькоркон“»5
13:37
Мертенс: «Сравнения с Марадоной льстят мне, но у меня совершенно другой уровень игры»2
13:29
Погиб администратор ДЮСШ ЦСКА
13:24
Мариано Диас надеется получить вызов в сборную Испании2
13:12
Полиция прогнала 150 цыган с территории будущего учебного центра ПСЖ26

Скала назвал главную причину неудач Карреры в «Спартаке»

сегодня, 15:22

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала поделился мнением касательно неудач Массимо Карреры в «Спартаке».

«Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать что-то для игроков, я не мог ничего придумать. Например, я шёл на кухню, чтобы приготовить макароны для своих игроков, а это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки.

Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет. Вот по-моему главная проблема Карреры».

Правда или вымысел. Синдром второго сезона у итальянских тренеров

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
нечитайло
сегодня в 16:08
Да и в прошлом году видно было
Gunslinger ответил Эллочка
сегодня в 16:07
Эллочка:
нeгpы не любят макароны
И ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА...:)
time out ответил renegade1976
сегодня в 16:00
renegade1976:
да что ту гадать... Лю Хуншена уволили и чемпионству конец!
Ну так возьмите его к себе и будете чемпионами. Что слезы лить по чужому доктору?
time out
сегодня в 15:57
Был успешным тренером Невио Скала, пока не стал макароны игрокам варить.
Т34
сегодня в 15:49
Массимо Карреру не назовешь неудачником, он стал Чемпионом России. А вот у Скалы не получилось найти подход к игрокам потому, что его считали поваром, а не тренером. Спартаковцы и без его макаронов голодными не остались бы. Каждый должен заниматься своим делом.
renegade1976
сегодня в 15:44
да что ту гадать... Лю Хуншена уволили и чемпионству конец!
AntiherQ1488
сегодня в 15:35
Чего выиграл Невио Скала? И где интервью Луческу?
Chuhanesburg
сегодня в 15:34
Массимо, учи русский и не вздумай печь булочки,тренерская карьера Скалы как раз на Спартаке и закончилась,
LOpp
сегодня в 15:30
собственно лидерство Зенита связано только с никакущей игрой Спартака и цска и с большим количеством травм в этих клубах.
Эллочка
сегодня в 15:26
нeгpы не любят макароны
Морозовский
сегодня в 15:25
Частично Скала прав!
Доктор Новитски
сегодня в 15:24
У Карреры нет проблем, он сделал нас чемпионом впервые за долгое время. И лучше тренера, в ближайшее время мы не найдём.
DEN_i_SKA
сегодня в 15:24
Неудач? В прошлом году ничего не помешало взять чемпионство!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100