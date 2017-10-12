Скала назвал главную причину неудач Карреры в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала поделился мнением касательно неудач Массимо Карреры в «Спартаке».



«Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать что-то для игроков, я не мог ничего придумать. Например, я шёл на кухню, чтобы приготовить макароны для своих игроков, а это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки.



Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет. Вот по-моему главная проблема Карреры».



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