Сорокин: «Базы на время мундиаля выбрали и сборные, которые не попали на чемпионат мира»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, до какого срока сборные-участницы чемпионата мира должны определиться с тем, где они будут базироваться во время грядущего мундиаля:

«Сборные-участницы чемпионата мира могут определяться с базами для подготовки вплоть до января 2018 года. ФИФА ставит такой ориентир.

Как много сборных уже выбрали базы? Достаточно много. При этом в их числе были сборные, которым не удалось отобраться на чемпионат мира.

Пользуются популярностью и Московская область, и некоторые регионы Поволжья, и Юг России. Нет такого, чтобы какой-то один регион выделялся».

Сегодня мы сообщали о том, что сборная Исландии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте