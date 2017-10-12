Ширер: «Я бы вырубил Роя Кина»

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, считает, что смог бы охладить пыл экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина в драке:

«Сейчас мы с Роем Кином хорошо ладим, хотя на поле у нас случались настоящие сражения. Он даже однажды ударил меня по лицу.

Он тогда получил красную карточку. Шла последняя минута матча, и он решил дождаться меня в подтрибунном помещении. Конечно, мы пытались наброситься друг на друга, но нас растащили. Было бы интересно, чем бы все закончилось.

Вырубил бы я Кина? Конечно, вырубил бы».

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