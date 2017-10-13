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Ледяхов: «„Спартаку“ пора оживать»

сегодня, 01:07

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о предстоящей игре команды с «Ахматом».

«Если „Спартак“ хочет претендовать на высокие места, то по идее пора уже оживать. Красно-белые набирают кондиции. Давайте подождем. Когда команда выиграет три-четыре матча подряд, тогда о чем-то можно будет говорить. Исчерпывающие выводы по встрече с „Уралом“ действительно делать преждевременно. „Спартак“ играет в этом сезоне с большими перепадами. Может победить, но может и провалиться. В общем, рано утверждать, что „Спартак“ ожил.

Роша? Он мало играл. Пока не могу сказать, что „Спартак“ приобрел футболиста высокого класса. Человек должен адаптироваться к нашему чемпионату. Опять же призываю подождать три-четыре игры.

Сомневаюсь ли в Глушакове? Он еще не старый и в то же время уже опытный футболист. Просто нужно набрать физические кондиции. После победного чемпионата надо восстановить свои мозги. Считаю Глушакова полузащитником высокого уровня. Мы же не знаем, что произошло с Денисом, не находимся внутри команды. Здесь можно сказать только одно: Глушаков игрок высокого класса, что не раз доказывал. На мой взгляд, ему еще по силам вернуть свою былую форму.

Пашалич? Это игрок среднего уровня. Да, он выходил на поле, но, думаю, в силу того, что ранее не мог играть Глушаков. Посмотрим, будет ли Пашалич проходить в состав, когда все вернутся в строй.

Промес – однозначно знаковая фигура для нашего чемпионата. А говорить, что он не может проявить себя в Лиге чемпионов, пока нельзя. Один матч с „Марибором“ не показателен. Впереди встречи с „Севильей“. Вот и посмотрим».

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