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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
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14:00 сегодня Тосно -:- Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
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«Локо» взлетел, «Спартак» упал. Клубы РФПЛ в сезоне-2016/2017 и сейчас

сегодня, 11:46

Кто в РФПЛ прибавил, кто идет по прошлогоднему графику, чьи результаты стали хуже? «Соккер.ру» сравнил текущие достижения с прошлогодними на аналогичной отсечке сезона.

«Зенит»

После 11 туров сезона 2016/2017: 25 очков, 1-2 место; итоговый результат: 3 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 27 очков (+2 очка), 1 место.

Предпосылок к досрочной коронации «Зенита» сейчас предостаточно? Это так, но напоминаем, что и год назад питерцы под руководством Луческу выглядели мощно на старте сезона, 11 туров прошли без поражений и считались главными фаворитами турнира, хоть и шли вровень со «Спартаком». По результатам «Зенит» всего лишь на два очка превосходит свой прошлогодний график, другое дело, что конкуренты не стали сильнее, ведь идущий на второй строчке «Локомотив» отстает на 4 балла.

«Локомотив»

После 11 туров сезона 2016/2017: 12 очков, 11-12 место; итоговый результат: 8 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 23 очка (+11 очков), 2 место.

У железнодорожников случился ощутимый подъем, ведь год назад «Локомотив» провалил начало сезона, сейчас на счету команды Юрия Семина почти в два раза больше набранных очков и место среди фаворитов чемпионата. «Локо» с большим количеством побед по 1:0 и голами на последних минутах напоминает прошлогодний «Спартак», так что у «Зенита» будет достойный конкурент, если москвичам удастся сохранить эмоциональный настрой, и если они будут впредь избегать таких осечек, как в домашних играх с «Амкаром» и «Тосно». Выиграй «Локомотив» у этих команд из нижней части турнирной таблицы – шел бы первым!

«Краснодар»

После 12 туров сезона 2016/2017: 20 очков, 5-6 место; итоговый результат: 4 место.

После 12 туров сезона 2017/2018: 21 очко (+1 очко), 3 или 4 место.

«Краснодар» уже провел свой матч 12 тура, поэтому «быков» рассчитаем по итогам дюжины раундов. Помним, что год назад южане буксовали на старте сезона и пережили смену наставника, сейчас идут с минимальным опережением того графика, хотя и уступили в двух последних матчах «Зениту» и «Арсеналу». Пока «быки» занимают третье место, но ЦСКА обойдет команду Шалимова в случае собственной победы.

ЦСКА

После 11 туров сезона 2016/2017: 21 очко, 3 место; итоговый результат: 2 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 20 очков (-1 очко), 4 место.

И у армейцев практически без изменений: всего лишь один балл разницы в сторону ухудшений в сравнении с сезоном 2016/2017. Полет нормальный, особенно памятуя об опыте ЦСКА и умении прибавлять по весне. Кстати, в случае победы над «Уфой» в 12 туре армейцы не только выйдут на третье место, но и превзойдут прошлогодний график, ведь в 12 раунде предыдущего чемпионата уступили «Спартаку» и не пополнили свой очковый багаж.

Такой ЦСКА пора закрывать

«Ахмат»

После 11 туров сезона 2016/2017: 18 очков, 5 место; итоговый результат: 5 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 17 очков (-1 очко), 5 место.

Год назад команда под названием «Ахмат» не выступала в Премьер-Лиге, но был «Терек», как до сих пор по привычке часто именуют клуб из Грозного. Что ж, Олегу Кононову не удалось на этом отрезке превзойти результат Рашида Рахимова, под чьим руководством грозненцы выдали лучший сезон в истории. Впрочем, и спада не последовало – «Ахмат» близок к результатам «Терека», добытым прошлой осенью.

«Ростов»

После 11 туров сезона 2016/2017: 17 очков, 6-7 место; итоговый результат: 6 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 16 очков (-1 очко), 6-7 место.

«Ростову» пророчили резкое падение после ухода Курбана Бердыева, однако донская команда под руководством Леонида Кучука выглядит достойно. «Желто-синие» набрали на одно очко меньше, чем год назад, но так же делят шестое-седьмое место с крепким уральским коллективом – тогда это был «Амкар», теперь «Урал». Правда, не будем забывать, что в прошлом году «Ростов» параллельно с выступлениями на внутренней арене прошел «Андерлехт» и «Аякс» в квалификации Лиги чемпионов, а потом выступал в основной сетке главного клубного турнира Европы.

«Урал»

После 11 туров сезона 2016/2017: 9 очков, 12-13 место; итоговый результат: 11 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 16 очков (+7 очков), 6-7 место.

Прогресс «шмелей» ощутим. В первой половине сезона 2016/2017 у «Урала» были трудности, сейчас команда из Екатеринбурга идет в верхней части турнирной таблицы, уступив всего лишь в одном матче – «Локомотиву». Сегодня подопечные Александра Тарханова собираются укрепить свои позиции по итогам выездного поединка со «Спартаком», ведь действующий чемпион идет ниже и в этом сезоне щедр на очки для своих соперников.

«Спартак»

После 11 туров сезона 2016/2017: 25 очков, 1-2 место; итоговый результат: 1 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 14 очков (-11 очков), 8-10 место.

Если у «Локомотива» самый серьезный прогресс в результатах по сравнению с сезоном 2016/2017, то у «Спартака» - самый грандиозный спад. Минус 11 очков – колоссальное падение результатов. Даже в чемпионатах 2014/2015 и 2015/2016 под руководством Якина и Аленичева было больше очков, 18 и 20 соответственно, а ведь в итоговой таблице «Спартак» тогда оказывался вовсе не на почетных для себя шестом и пятом местах.

На позитиве. Положительные моменты в жизни «Спартака»

«Рубин»

После 11 туров сезона 2016/2017: 12 очков, 10-11 место; итоговый результат: 9 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 14 очков (+2 очка), 8-10 место.

Однако. Ожидаемого прогресса в результатах после возвращения Курбана Бердыева в Казань пока не наблюдается. «Рубин» под руководством нещадно критикуемого Хави Грасии год назад набрал всего лишь на два балла меньше. Курбану Бекиевичу требуется время, чтобы завести свой автобус и начать давить всех, кто лезет под колеса.

«Арсенал»

После 12 туров сезона 2016/2017: 9 очков, 13-14 место; итоговый результат: 14 место.

После 12 туров сезона 2017/2018: 14 очков (+5 очков), 8-12 место.

А вот в Туле точно не пожалели, что доверились профессионалу в лице Миодрага Божовича. «Арсенал», в прошлом сезоне чудом спасшийся, переиграв в последнем туре уже коронованный «Спартак», сейчас идет вровень с «красно-белыми». Правда, у москвичей, как и еще у ряда команд по соседству, матч в запасе, потому что «Арсенал» свой поединок 12 тура провел в пятницу и выиграл у «Краснодара». Как бы то ни было, рост результатов у туляков налицо.

«Уфа»

После 11 туров сезона 2016/2017: 13 очков, 9 место; итоговый результат: 7 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 13 очков (=), 11 место.

«Уфа» идет строго по прошлогоднему графику, никаких отличий. Сергей Семак достойно продолжает дело Виктора Ганчаренко, хотя команда под руководством Богдановича изменилась, став чуть более открытой.

«Амкар»

После 11 туров сезона 2016/2017: 17 очков, 6-7 место; итоговый результат: 10 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 11 очков (-6 очков), 12 место.

У «Амкара» ощутимый спад, но с учетом старта пермяков в нынешнем чемпионате можно говорить о чудесном преодолении, ведь команда Гаджиева одержала победы в трех из четырех последних матчей и выползла с самого дна. Для «Амкара» жизнь проще не становится, а прошлой осенью, когда «красно-черные» собирали комплименты, за них выступали Георгий Джикия и Александр Селихов, которые теперь играют в Лиге чемпионов. В условиях финансового и кадрового «недоедания» невозможно «стрелять» каждый год, держаться на плаву – уже подвиг.

«Динамо»

После 11 туров сезона 2015/2016: 14 очков, 9-10 место; итоговый результат: 15 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 10 очков (-4 очка), 13 место.

В прошлом сезоне «Динамо» не выступало в РФПЛ, поэтому результаты «бело-голубых» сравним с их предыдущим сезоном в высшем свете – кампанией 2015/2016, по итогам которой москвичи провалились в пекло ФНЛ. И здесь звучит тревожный звоночек для всех, кому судьба динамовцев небезразлична: сейчас «Динамо» идет даже хуже, чем в чемпионате, который завершился вылетом. На целых четыре очка меньше, чем два года назад.

«Анжи»

После 11 туров сезона 2016/2017: 16 очков, 8 место; итоговый результат: 12 место.

После 11 туров сезона 2017/2018: 8 очков (-8 очков), 15-16 место.

В прошлом чемпионате за «Анжи», по сути, поиграли две команды. Первая под руководством Павла Врбы крепко стояла на ногах и по праву занимала место в верхней части турнирной таблицы, потом произошла смена власти, состава и тренера, «Анжи» устремился вниз, но запас прочности помог не опуститься ниже 12 места. Сейчас у махачкалинцев вдвое меньше баллов после 11 туров, что как бы намекает.

Для «Тосно» и «СКА-Хабаровска» нынешний сезон – дебютный в РФПЛ.

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Lucho Gonzalez
сегодня в 12:33
Да не, 5-6 место - это привычное спартаковское место, а как показывает этот сезон, то даже довольно почётное.
leds
сегодня в 12:31
Смысл в таких сравнениях хотя бы до окончания 1 круга?
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