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Кубок мира гостит в Калининграде

сегодня, 11:53

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов прокомментировал тот факт, что Кубок мира на три дня привезли в Калининград:

«Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира.

Жители области получают уникальную возможность увидеть трофей, а сам чемпионат мира даст Калининграду возможность продемонстрировать свое гостеприимство. Город готов сделать это достойно».

Ранее мы сообщали о том, что известный актер и телеведущий Александр Ревва стал послом ЧМ-2018 от Калининграда.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:03
НЕ ДОЛГО ЕМУ ТАМ ГОСТИТЬ ОСТАЛОСЬ - СКОРО МОЙ СПАРТАК ЕГО ВЫИГРАЕТ И ЗАБЕРЁТ В СВОЙ КЛУБНЫЙ МУЗЕЙ !!!!
Académica de Coimbra
сегодня в 12:11
А Калининград гостит в России.
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