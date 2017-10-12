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«Спартак» взял 22 игрока в Грозный

сегодня, 17:48
АхматАхмат-:-СпартакСпартакЗавтра в 19:30 Не начался

«Спартак» отправился в Грозный на матч чемпионата России с «Ахматом». На игру отправились 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Также травмированы Джано Ананидзе и Георгий Тигиев.

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Все комментарии
x-x-x-x-x
сегодня в 18:43
надеюсь на Терек и удачи Кононову и Ко!!!!!
drug01 ответил Алексей Буренин
сегодня в 18:39
Алексей Буренин:
Удачи Спартаку в завтрашнем матче
Зачем так желать болельщику Зенита!!!!?????
drug01
сегодня в 18:36
Как поведут футбольные штанги ворот без поцелуев......?
eaguar
сегодня в 18:33
Победы Спартаку .
ДСА
сегодня в 18:30
Заберите у Кадырова микрофон и победа будет за нами.
makkie
сегодня в 18:29
Ну вот, уже боевая обойма.
Вовремя вернулись Промес и Глушаков.
Вперед Спартак!
PATRIOT1965
сегодня в 18:29
Кормить только Промеса,прямо на стадионе вместе с папуасом бананами с рук.
PATRIOT1965
сегодня в 18:28
На Арену не пускать,не кормить,не перевозить.Пусть тренируются на крыше гостиницы.
Colonist
сегодня в 18:25
Промес оклемался?
Остапчук 67
сегодня в 18:22
Хороший состав, надеюсь и игра будет хорошая.
spartak kursk
сегодня в 18:20
Пожелаем Спартаку первой гостевой победы!!!!
Пора преодолеть выездное проклятье.....
Беренгар
сегодня в 18:18
На бутылку посадят спартачок
obana777 ответил sir-5
сегодня в 18:18
sir-5:
Не надо.У них тренер-спартач,это главная надежда Гончаренко. Своих "Мальдини" хватает.
Учитывая отношение спартачей к "коням" надеяться вам не на что.
sir-5 ответил obana777
сегодня в 18:16
obana777:
Да не переживай! "Быки" второй раз приз "Фейр-плей" взяли, добрые. Они вам выделят несколько своих игроков, чтобы играть в равных составах.
Не надо.У них тренер-спартач,это главная надежда Гончаренко. Своих "Мальдини" хватает.
Евгений Перфильев
сегодня в 18:16
СПАРТАКУ УДАЧИ.
БЫКАМ УДАЧИ.
obana777 ответил sir-5
сегодня в 18:15
sir-5:
sir-5 : Вчера 14:19 Все билеты на матч "Краснодар" - ЦСКА проданы "А кто в ЦСКА выйдет на поле??? Говорят,Онопко отлично готов.Одни травмированы(здорово подготовили!!!),другие "передержку" на скамье запасных прошли,и не готовы. Не вижу перспектив на победу.Впрочем.вся надежда на главного тренера "Краснодара".Этот могёт помочь,большой талант,равнозначный таланту Михалыча." Видишь,как я щедр в отношении вас,ну и не так агрессивен.Если же хочешь узнать моё пожелание вам,то победа "Терека" 4-0.Вам не привыкать.А это был мой прогноз,заметь-без комментария.
Да не переживай! "Быки" второй раз приз "Фейр-плей" взяли, добрые. Они вам выделят несколько своих игроков, чтобы играть в равных составах.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:14
22, это не 15, как у некоторых)). Даже на двух-сторонку не хватит).
mat73
сегодня в 18:10
Чё как там в Грозном ситуация с громкоговорителями? Что-то я подзабыл, чем дело кончилось..
sir-5
сегодня в 18:06
sir-5 : Вчера 14:19 Все билеты на матч "Краснодар" - ЦСКА проданы
"А кто в ЦСКА выйдет на поле??? Говорят,Онопко отлично готов.Одни травмированы(здорово подготовили!!!),другие "передержку" на скамье запасных прошли,и не готовы. Не вижу перспектив на победу.Впрочем.вся надежда на главного тренера "Краснодара".Этот могёт помочь,большой талант,равнозначный таланту Михалыча."

Видишь,как я щедр в отношении вас,ну и не так агрессивен.Если же хочешь узнать моё пожелание вам,то победа "Терека" 4-0.Вам не привыкать.А это был мой прогноз,заметь-без комментария.
Faustello
сегодня в 18:06
Да хоть 222, Рамзан на поле выйдет и одной левой хоть 20 спартаков обыграет ))))
vka1970 ответил sir-5
сегодня в 18:02
sir-5:
2-2.
Краснодар - ЦСКА ?
Не обольщайся.
Быки Вас раздавят.
sir-5
сегодня в 17:57
2-2.
OLESOCC
сегодня в 17:56
А что, СпаМу разрешили 7 замен сделать?!.
Gunslinger
сегодня в 17:52
Удачи и Победы Сильнейшему!!! :)
Эллочка
сегодня в 17:51
22 поpoceнка в горах ждет опасность
Алексей Буренин
сегодня в 17:49
Удачи Спартаку в завтрашнем матче
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