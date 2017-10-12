«Спартак» взял 22 игрока в Грозный

«Спартак» отправился в Грозный на матч чемпионата России с «Ахматом». На игру отправились 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Также травмированы Джано Ананидзе и Георгий Тигиев.
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Вовремя вернулись Промес и Глушаков.
Вперед Спартак!
Вовремя вернулись Промес и Глушаков.
Вперед Спартак!
Пора преодолеть выездное проклятье.....
Пора преодолеть выездное проклятье.....
БЫКАМ УДАЧИ.
БЫКАМ УДАЧИ.
"А кто в ЦСКА выйдет на поле??? Говорят,Онопко отлично готов.Одни травмированы(здорово подготовили!!!),другие "передержку" на скамье запасных прошли,и не готовы. Не вижу перспектив на победу.Впрочем.вся надежда на главного тренера "Краснодара".Этот могёт помочь,большой талант,равнозначный таланту Михалыча."
Видишь,как я щедр в отношении вас,ну и не так агрессивен.Если же хочешь узнать моё пожелание вам,то победа "Терека" 4-0.Вам не привыкать.А это был мой прогноз,заметь-без комментария.
"А кто в ЦСКА выйдет на поле??? Говорят,Онопко отлично готов.Одни травмированы(здорово подготовили!!!),другие "передержку" на скамье запасных прошли,и не готовы. Не вижу перспектив на победу.Впрочем.вся надежда на главного тренера "Краснодара".Этот могёт помочь,большой талант,равнозначный таланту Михалыча."
Видишь,как я щедр в отношении вас,ну и не так агрессивен.Если же хочешь узнать моё пожелание вам,то победа "Терека" 4-0.Вам не привыкать.А это был мой прогноз,заметь-без комментария.
Не обольщайся.
Быки Вас раздавят.
Не обольщайся.
Быки Вас раздавят.