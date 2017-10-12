Геленджик готов принять сборную Исландии

Начальник городского управления по физической культуре и спорту Геленджика Руслан Давлетукаев прокомментировал информацию о том, что сборная Исландии будет базироваться на курорте во время ЧМ-2018.

«Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем. В Краснодарском крае существует комплексный краевой план подготовки к чемпионату, на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей - определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будут размещаться команды.

Приезжали с инспекционным визитом и сборная Англии, и Голландии, приезжали много раз и представители ФИФА».

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