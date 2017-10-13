Слуцкий: «У „Норвича“ нет слабых мест, „Халл“ ожидает сложный матч»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура Чемпионшипа против «Норвича»:

«Все игроки, которые отправлялись в расположение национальных команд, вернулись в клуб без травм, но в разном физическом состоянии.

Надеюсь, что сейчас у нас сильная команда, где каждый понимает принципы и философию нашей игры.

У „Норвича“ хорошая команда: требовательный тренер, мощные, крепкие и быстрые игроки. Это очень серьезный соперник, у которого нет слабых мест, потому нас ожидает сложный матч.

Я смотрел 4-5 их матчей. У всех бывает сложный период, но в последних 6 матчах „Норвич“ пять раз сыграл на ноль».

Накануне директором «Халла» по стратегии стал Олег Яровинский.

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