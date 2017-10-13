Далич: «Если бы собирал команду мечты, включил бы в неё 11 Манджукичей»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Хорватии Златко Далич похвалил нападающего Марио Манджукича, который, несмотря на травму, вышел на поле в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Украины и помог «шашечным» одержать победу:

«Марио всегда рвется на поле. Другие игроки с таким повреждением не вышли бы на поле, но у него бойцовский дух, это суперпрофессионал.

Если бы собирал команду мечты, включил бы в нее 11 Манджукичей».

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