Венгер ответил Мерсону

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его не волнуют слова Пола Мерсона - бывшего нападающего «канониров». Мерсон, напомним, выразил мнение, что бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп является более сильным специалистом, чем Венгер.

«Все эти обсуждения - цирк, фарс.

Если бы меня это беспокоило, как думаете, смог бы я оставаться на данном посту столько лет? Я тренировал Пола Мерсона... Я пытался. Меня его слова не интересуют.

Мерсон намерен возобновить карьеру? Мы тут говорим о профессиональном футболе».

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