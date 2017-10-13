Насри: «Футбол - это мир лицемеров»

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри рассказал, в чем кроется причина его зачастую резких высказываний:

«Футбол - это мир лицемеров. Но я могу посмотреть себе в глаза. Знаю, что сохранил честь, что остался собой. Некоторые говорят, что я зазнавшийся, но я просто честный. Нравлюсь я вам или нет - никаких проблем. Я и от окружающих требую искренности, ведь не люблю, когда за людей говорит их эго. Я и сам раньше был таким, и думал, что все отлично, хотя это было не так.

В последний свой сезон выступлений за „Марсель“ я 12 дней пролежал в больнице с менингитом. Тогда я и увидел истинную сущность людей. Увидел, что люди, которые были со мной, когда все было хорошо, забыли обо мне, когда я чуть не умер. Увидел и суть журналистов. Я часто с ними общался. Когда я перешел в „Манчестер Сити“ за большие деньги, они писали, что я наемник, хотя про других игроков так не писали.

С тех пор я решил стать таким, какой я есть сейчас - говорю все прямо и резко, так, как думаю».

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