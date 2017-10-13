Агент: «Федерация футбола Турции продолжает сотрудничество с Луческу»

Аркадий Запорожан - агент румынского специалиста Мирчи Луческу, сообщил, что тот останется на посту главного тренера сборной Турции, хотя и не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2018.

«Останется ли Луческу у руля сборной Турции после непопадания на ЧМ? Да, Федерация футбола Турции уже подтвердила официально, что продолжает сотрудничество с Луческу».

Ранее Луческу взял на себя вину за невыход сборной Турции на чемпионат мира.

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