Сересо: «„Камп Ноу“ аплодировал нам, когда „Атлетико“ стал чемпионом. Такое не забывается»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился ожиданиями от матча 8-го тура Примеры против «Барселоны» и попытался снять напряжение в связи с острой политической обстановкой и сепаратистскими настроениями после референдума за независимость Каталонии:

«Последние недели выдались непростыми из-за политической ситуации, но думаю, наши болельщики понимают, что политика - это одно, а футбол - другое.

Мы думаем лишь о спорте, в политику не лезем, особенно учитывая текущую ситуацию в стране.

Мы хотим сыграть против „Барселоны“ в привычной атмосфере. „Атлетико“ выигрывал Ла Лигу на „Камп Ноу“, и нам аплодировал весь стадион. Такое не забывается.

Фанаты будут смотреть футбольный матч, спортивный спектакль. Они придут не на политический митинг».

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетико» приняло решение не продавать билеты болельщикам «Барселоны» на предстоящий матч.

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