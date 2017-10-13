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Сересо: «„Камп Ноу“ аплодировал нам, когда „Атлетико“ стал чемпионом. Такое не забывается»

сегодня, 15:13
АтлетикоАтлетико-:-БарселонаБарселонаЗавтра в 21:45 Не начался

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился ожиданиями от матча 8-го тура Примеры против «Барселоны» и попытался снять напряжение в связи с острой политической обстановкой и сепаратистскими настроениями после референдума за независимость Каталонии:

«Последние недели выдались непростыми из-за политической ситуации, но думаю, наши болельщики понимают, что политика - это одно, а футбол - другое.

Мы думаем лишь о спорте, в политику не лезем, особенно учитывая текущую ситуацию в стране. 

Мы хотим сыграть против „Барселоны“ в привычной атмосфере. „Атлетико“ выигрывал Ла Лигу на „Камп Ноу“, и нам аплодировал весь стадион. Такое не забывается.

Фанаты будут смотреть футбольный матч, спортивный спектакль. Они придут не на политический митинг».

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетико» приняло решение не продавать билеты болельщикам «Барселоны» на предстоящий матч.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:59
Уважаем Атлетико, и тренера и президента.
Шуnя771
сегодня в 15:43
Зы))
Forever Atletico de Madrid ответил Zimka
сегодня в 15:31
Zimka:
Симпатизирую Атлетико, но не продавать билеты болельщикам Барсы это чисто политический ход, лукавит президент.
Ты думаешь Сересо запретил продавать билеты! Такие команды обычно поступают с верху!
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 15:28
Золотые слова!
Zimka
сегодня в 15:27
Симпатизирую Атлетико, но не продавать билеты болельщикам Барсы это чисто политический ход, лукавит президент.
Mamaev
сегодня в 15:26
Хотя чемпионами должна была стать Барса тогда, судья не засчитал чистый гол Месси. Но тем не менее атлеты заслужили хоть какой-то кубок
Mamaev
сегодня в 15:23
Атлетико достойный клуб, им можно по аплодидировать. А не как хотел один пернатый (уткин) чтобы весь стадион аплодировал дельфину
Эллочка
сегодня в 15:18
с барсуками проход запрещен
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