Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

По итогам последнего тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2018 определились все участники стыковых матчей. В стыковых матчах сыграют восемь лучших команд, которые заняли вторые места в девяти группах. Это сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.
Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.
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при голосовании по санкциям,остальные все слились,
а эти до победного за себя тянули.и про нас не забывали,
пока их окончательно возможными санкциями не придушили....
при голосовании по санкциям,остальные все слились,
а эти до победного за себя тянули.и про нас не забывали,
пока их окончательно возможными санкциями не придушили....
Сев. Ирландия
Италия
Хорватия/Швейцария (один из них)
Сев. Ирландия
Италия
Хорватия/Швейцария (один из них)
Не сеянные : Швеция.Дания,Греция.Ирландия.
Не сеянные : Швеция.Дания,Греция.Ирландия.
Швейцария
Хорватия
Швеция
Швейцария
Хорватия
Швеция
Швеция -С.Ирландия
Швейцария -Италия
Дания-Греция
Ирландия -Хорватия
Отлично будет, если выйдут:Швеция, Италия, Греция, Хорватия. Думаю, что они сильнее остальных, про Грецию не знаю!
Швеция -С.Ирландия
Швейцария -Италия
Дания-Греция
Ирландия -Хорватия
Отлично будет, если выйдут:Швеция, Италия, Греция, Хорватия. Думаю, что они сильнее остальных, про Грецию не знаю!