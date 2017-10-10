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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 сегодня Тринидад и Тобаго -:- США
03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
03:00 сегодня Панама -:- Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
02:30 сегодня Бразилия -:- Чили
02:30 сегодня Эквадор -:- Аргентина
02:30 сегодня Перу -:- Колумбия
02:30 сегодня Уругвай -:- Боливия
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Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

вчера, 23:56

По итогам последнего тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2018 определились все участники стыковых матчей. В стыковых матчах сыграют восемь лучших команд, которые заняли вторые места в девяти группах. Это сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.

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Все комментарии
требл ответил протон1
сегодня в 00:41
протон1:
италия удивила. чемпионы мира 98 года.с роберто баджо
Не помню, если честно, кто был в 98-м году чемпионом мира, но то, что в 1998-м им была Франция с Зиданом, более менее вспоминаю)
протон1
сегодня в 00:34
италия удивила. чемпионы мира 98 года.с роберто баджо
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 00:31
Хорошо, что у болел есть возможность взглянуть на это событие с высока, с расслабленными булками так сказать)).
Port-Petrovsk007 ответил Owl Fake
сегодня в 00:18
Owl Fake:
союзники? времён Византийской империи?
Выше.
Port-Petrovsk007 ответил Просто Мутко
сегодня в 00:17
Просто Мутко:
союзники это КНДР Сирия и Иран
В плане того союзники,что палки в колеса ЕС вставляли
при голосовании по санкциям,остальные все слились,
а эти до победного за себя тянули.и про нас не забывали,
пока их окончательно возможными санкциями не придушили....
Owl Fake ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 00:17
Port-Petrovsk007:
Греков хочется видеть на мире,союзники России ! Удачи.эллины !!!!!
союзники? времён Византийской империи?
Owl Fake
сегодня в 00:16
Давайте рейтинга 16 октября дождёмся, а потом пары гадать будем.
95-shishani-95
сегодня в 00:16
Когда в других группах 2-е команды набрали по 19-20 очков, Швейцария набрала 27 очков! И при всем этом, может не попасть на ЧМ!
Caniggia
сегодня в 00:14
Главное Италия и Буффон, можно Хорватию и какую-нибудь из Ирландий. Ну и, наверное, Швеция, мож Ибра передумает и тряхнёт стариной - приедет в Россию.
Просто Мутко ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 00:14
Port-Petrovsk007:
Греков хочется видеть на мире,союзники России ! Удачи.эллины !!!!!
союзники это КНДР Сирия и Иран
MALOVAR
сегодня в 00:13
Надеюсь все восемь пройдут
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:12
Швеция
Сев. Ирландия
Италия
Хорватия/Швейцария (один из них)
Port-Petrovsk007
сегодня в 00:12
Греков хочется видеть на мире,союзники России ! Удачи.эллины !!!!!
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:11
Удачи Швеции! Ещё будет прикольно, если на ЧМ попадёт Сев. Ирландия.
Павел Амурский
сегодня в 00:11
Швеция, Греция и Северная Ирландия самые слабые.
brodaga 05
сегодня в 00:11
Самые зарубы
Real Madrid Club de Fútbol
сегодня в 00:11
Будет битва.
spartach091 ответил NGY
сегодня в 00:08
Главное что бы онр междусобой не сыграли
Port-Petrovsk007
сегодня в 00:07
Сеянные : Швейцария.Италия,Хорватия и С.Ирландия.
Не сеянные : Швеция.Дания,Греция.Ирландия.
Serge Boykov
сегодня в 00:07
Я бы хотел видеть Италию,Хорватию,Швецию и Швейцарию! Жаль Голландию, которая даже в стыки не попала...сегодня ещё одна топ может не попасть,это Аргентина! Думаю выйграют Эквадор 0:1 и выййдут на ЧМ
Просто Мутко
сегодня в 00:07
швейцария должна проходить
VIPded
сегодня в 00:06
Самые зарубы ждём!
NGY
сегодня в 00:05
Италия
Швейцария
Хорватия
Швеция
95-shishani-95
сегодня в 00:05
Надеюсь, что будет так:
Швеция -С.Ирландия
Швейцария -Италия
Дания-Греция
Ирландия -Хорватия
Отлично будет, если выйдут:Швеция, Италия, Греция, Хорватия. Думаю, что они сильнее остальных, про Грецию не знаю!
juchok
сегодня в 00:04
Италия, Сев Ирландия, Хорватия и Швейцария
moskwa 09
сегодня в 00:04
нужны италия и хорватия,на остальных пофиг
OLESOCC ответил kokshareal
сегодня в 00:01
kokshareal:
Хотелось бы конечно видеть, Хорватию, Италию, Ирландию и Швейцарию!
Как пары сложатся!.
kokshareal
сегодня в 00:00
Хотелось бы конечно видеть, Хорватию, Италию, Ирландию и Швейцарию!
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