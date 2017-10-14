Семенов: «Мне вообще не нравится, как судят „Ахмат“ в последних играх»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов считает, что арбитр в матче со «Спартаком» Сергей Лапочкин не назначил чистый пенальти в ворота «красно-белых»:

«„Спартак“ реализовал свои моменты, а мы — нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своём поле, и при своих болельщиках всё равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.



Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист „Спартака“ на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает „горчичник“. Очень непоследовательно.



Мне кажется, в пользу „Ахмата“ должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому».

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