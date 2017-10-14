Рахимич: «Ничья с „Краснодаром“ будет хорошим итогом. Но ЦСКА всегда играет на победу»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал кадровые проблемы «армейцев» перед игрой с «Краснодаром» в 13-м туре РФПЛ:

«ЦСКА предстоит очень важная, принципиальная игра. В Краснодаре всегда тяжело, уже четыре матча там не можем выиграть. Но необходимо найти внутренние резервы для победы – иначе отрыв „Зенита“ станет очень большим.

Является ли отсутствие ведущих игроков поводом для паники? У нас раньше в команде говорили – кого нет, значит, без него можно и нужно (смеётся.) Конечно, потери – колоссальные. Все эти футболисты (Прим. – В. Березуцкий, Головин, Дзагоев, Васин) являются ключевыми. Зато у молодёжи появится огромный стимул показать, на что она способна.

С учётом всех кадровых потерь ничья будет хорошим результатом? Соглашусь. „Краснодар“ – не мальчик для битья. Да и встреча пройдёт при аншлаге, болельщики будут гнать хозяев вперёд. Но ЦСКА всегда играет на победу. Я верю в ребят».

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