Мутко: «Против классных оппонентов Россия порой играет даже выше своего потенциала»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что сборная России в ноябре сыграет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией:
«Нет ли опасений, что такие команды могут нанести нам чувствительное поражение? России в любом случае предстоит на ЧМ-2018 встречаться с сильными командами. Сейчас мы не можем предугадать, кто будет соперниками сборной. С той же Испанией можем попасть в одну группу. Но против классных оппонентов мы порой играем даже выше своего потенциала, и в этом плане такие встречи очень полезны. Должен получиться отличный тест.
Какого бы хотелось жребия? Сложный вопрос… Я не люблю рассуждать на тему жребия. Предугадывать что-либо заранее – бесполезно. Будем ждать, с кем нас сведёт судьба».
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Очень большие сомнения.
Очень большие сомнения.
Виталий"Лет ми спик фром май харт" Леонтьевич,болеет за какую то другую сборную.
Виталий"Лет ми спик фром май харт" Леонтьевич,болеет за какую то другую сборную.