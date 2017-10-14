Мутко: «Против классных оппонентов Россия порой играет даже выше своего потенциала»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал новость о том, что сборная России в ноябре сыграет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией:

«Нет ли опасений, что такие команды могут нанести нам чувствительное поражение? России в любом случае предстоит на ЧМ-2018 встречаться с сильными командами. Сейчас мы не можем предугадать, кто будет соперниками сборной. С той же Испанией можем попасть в одну группу. Но против классных оппонентов мы порой играем даже выше своего потенциала, и в этом плане такие встречи очень полезны. Должен получиться отличный тест.

Какого бы хотелось жребия? Сложный вопрос… Я не люблю рассуждать на тему жребия. Предугадывать что-либо заранее – бесполезно. Будем ждать, с кем нас сведёт судьба».

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