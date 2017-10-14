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Божович: «Ничья в матче с „Зенитом“ может устроить „Арсенал“, но нам нечего терять»

сегодня, 00:39
ЗенитЗенит-:-АрсеналАрсеналЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович делится ожиданиями от матча с «Зенитом», который состоится 15 октября в рамках 13-го тура РФПЛ:

«„Зенит“ – очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя. Прежде всего „Зенит“ может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. „Арсенал“ умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи. Мы должны действовать еще лучше, прибавить. Победить „Зенит“ в гостях очень сложно. Необходимо прыгнуть выше головы, чтобы привезти три очка.

Понятно, что ничья по идее может устроить. Но „Арсеналу“ нечего терять, на нас ничего не давит. Если достойно уступим, то нас все равно никто не станет критиковать. А если выиграем, тогда… Ну дай-то бог!

Кокорин — не только лучший нападающий в стране. Я поражен тем, как он играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

Станет ли „Зенит“ чемпионом? Пока рано так говорить. Но если проанализировать качество футбола и состав питерцев, сейчас склоняюсь к тому, что именно эта команда возьмет золото».

Напомним, что в минувшем туре «Арсенал» обыграл «Краснодар», а «Зенит» сыграл вничью с «Анжи». 

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Все комментарии
legendsofsails
сегодня в 01:08
хотелось бы увидеть красивый футбол. после победы над Краснодаром на интригу в воскресном матче появилась надежда.
Kerri
сегодня в 00:57
Арсеналу - удачи!
eaguar
сегодня в 00:54
Победы Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
Михаил Славнов
сегодня в 00:41
Арсенал устроит только ФНЛ, а не ничья с Зенитом.
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