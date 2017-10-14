Бубнов: «Пока рано говорить о возвращении „Спартака“ в чемпионскую гонку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 13-го тура РФПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:2):

«В целом можно сказать, что перерыв пошёл красно-белым на пользу. В то же время во втором тайме „Ахмат“ оказывал на гостей существенное давление, и это не было осознанным решением „Спартака“. Грозненцы после перерыва играли значительно лучше, а москвичи допускали ошибки в обороне, в том числе и в эпизоде с пенальти. „Спартаку“ повезло, что удалось быстро вернуть преимущество в счёте. В третьей домашней игре кряду „Ахмат“ пропускает быстрые мячи после собственных голов. Раз так много прецедентов, то можно говорить о хронической болезни.

Нужно отметить, что „Спартак“ заметно прибавил с возвращением Глушакова. Капитан красно-белых при этом ещё не до конца набрал форму, из-за чего в конце начал сдавать. Не могу сказать, что была уверенность в итоговой победе „Спартака“. Не стоит забывать, что „Ахмат“ однажды попал в перекладину и создал несколько неприятных моментов в штрафной соперника. Острыми получались и „стандарты“, которыми грозненцы прославились в нынешнем розыгрыше. Тут нужно отметить Селихова, отыгравшего приличный матч и пару раз спасшего команду.

О возвращении „Спартака“ в чемпионскую гонку говорить пока рано – отставание от „Локомотива“ и „Зенита“ всё ещё внушительное. Можно отметить, что красно-белые заняли неплохую позицию для борьбы за третье место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Это – стратегическая цель клуба. Но многое будет зависеть от того, как будут идти по дистанции „Локо“ и „Зенит“».

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