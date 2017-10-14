Червиченко: «Где-то „Спартаку“ везло, где-то Лапочкин помог»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу своей бывшей команды над «Ахматом» в рамках 13-го тура РФПЛ (2:1):

«Честно говоря, „Спартак“ не впечатлил. В первом тайме „Спартак“ имел преимущество. Комбинация Глушаков – Промес – чуть ли не единственное светлое пятно во всём матче. В сегодняшней игре, скорее, не красно-белые были хороши, а „Ахмат“ был очень разобранный. Во-первых, у грозненской команды отсутствует середина из-за травм. Во-вторых, у команды не очень сильный тренер, чтобы бороться за места в еврокубках. Мне кажется, это тренер для клубов из нижней части таблицы. Может, тренер он и хороший, но, как мне кажется, человек слишком мягкий. А для работы на Кавказе надо быть более жёстким человеком.

Если возвращаться к матчу, то где то „Спартаку“ везло, где-то Лапочкин помог. На мой взгляд, у Адриано было положение вне игры во время гола Мельгарехо. К тому же отлично сыграл Селихов в воротах. Эта его игра в стиле Нойера очень помогла красно-белым в этом матче. Он много выручал и провёл прекрасный матч.

В целом „Спартак“ сильного впечатления не произвёл. И это расстроило перед матчем с „Севильей“. Боюсь, что при хороших погоде и поле испанцы могут и поиздеваться».

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