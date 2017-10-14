Мутко: «Испанцы поторопились, объявив, что сыграют с Россией в Петербурге»

Президент РФС Виталий Мутко не подтвердил информацию о том, что контрольный матч Россия - Испания (14 ноября) пройдёт в Санкт-Петербурге. Ранее об этом сообщил официальный сайт «Красной фурии».

«Окончательное место проведения этой встречи ещё не утверждено. Мы же не просто так в официальном сообщении РФС акцентировали внимание на том, что города и стадионы, где пройдут встречи с Аргентиной и Испанией, объявим позже. Испанцы, конечно, немного поторопились, заявив о Петербурге, хотя мы о таком не договаривались. Просто всё дело в том, что они сами очень хотят сыграть именно на берегах Невы, да и мы видим в Санкт-Петербурге идеальную площадку для игры высокого ранга.

В Питере великолепные болельщики, которые любят не только клубный футбол, но и сборную. Кубок Конфедераций там прошёл на высшем уровне, да и пора всерьёз готовиться к чемпионату мира. Так что пока главный ориентир на матч с испанцами – Санкт-Петербург, но документально оформить и принять окончательное решение сможем лишь через несколько дней.

Что касается матча с Аргентиной, то с „Лужниками“ пока тоже есть некие технические аспекты и недоработки, о которых я бы не хотел говорить, но которые предстоит уладить в кратчайшие сроки. Безусловно, матч с Аргентиной станет отличным поводом для открытия стадиона, но призываю всех – запаситесь терпением, все согласования должны произойти в начале следующей недели».

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