Месси летом выступил против перехода Дибалы в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала минувшим летом мог оказаться в «Барселоне», однако лидер каталонского клуба Лионель Месси наложил вето на данный трансфер, утверждают в Испании.

Сообщается, что Дибала был готов сменить Турин на Барселону, однако такому развитию событий воспрепятствовал его соотечественник.

Ранее Дибала признавался, что у него не лучшие отношения с Месси.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте