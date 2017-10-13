Месси летом выступил против перехода Дибалы в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала минувшим летом мог оказаться в «Барселоне», однако лидер каталонского клуба Лионель Месси наложил вето на данный трансфер, утверждают в Испании.
Сообщается, что Дибала был готов сменить Турин на Барселону, однако такому развитию событий воспрепятствовал его соотечественник.
Ранее Дибала признавался, что у него не лучшие отношения с Месси.
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По информации итальянского издания Corriere dello Sport, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и "прежде всего, Лионель Месси", хотели бы заменить Неймара именно Дибалой.
Все что нужно знать о СМИ
По информации итальянского издания Corriere dello Sport, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и "прежде всего, Лионель Месси", хотели бы заменить Неймара именно Дибалой.
Все что нужно знать о СМИ
Красиво доит Барсу😂😂😂
Красиво доит Барсу😂😂😂