Мальдини: «Надеюсь, что „Наполи“ выиграет чемпионат Италии»

Легендарный футболист «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от встречи «россонери» с «Интером» и пожелал «Наполи» одержать победу в Серии А:

«Летом „Милан“ приобрел 11 игроков, так что для создания настоящей команды потребуется время. Ни одна из миланских команд еще не показала весь свой потенциал. „Интер“ добивается положительных результатов, но не показывает качественный футбол. А „Милан“ и результатов необходимых не добивается — разве что в матчах с маленькими клубами.

С психологической точки зрения преимущество у „Интера“. Не могу сказать, что поражение выбьет „Милана“ из гонки за лигочемпионское место, но отрыв „нерадзурри“ от „россонери“ составит уже 10 очков.

Учитывая качество футбола, „Наполи“ может стать фаворитом в борьбе за Скудетто. Но давайте не забывать, что „Ювентус“ привык выступать на высоком уровне в Лиге чемпионов, и это может сыграть „бьянконери“ на руку.

Лично я надеюсь, что „Наполи“ выиграет Скудетто. Они показывают очень зрелищный футбол».

Наставник «Милана» Винченцо Монтелла ранее рассказал о серьезном настрое команды накануне дерби.

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