Кейн: «Сентябрь 2017 года — лучший месяц в моей карьере»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн согласился, что сентябрь, по итогам которого его признали лучшим игроком Премьер-Лиги, стал лучшим месяцем в его карьере:

«Чувствую гордость. Не то чтобы я придавал этому очень большое значение, но завоевание наград всегда вызывает чувство гордости.

Могу лишь поблагодарить своих партнеров по команде, менеджера и персонал клуба за помощь в достижении такого результата. Я просто отправляю мячи в сетки ворот, а помогают мне все эти люди.

Действительно, после таких голов, забитых за ограниченное количество игры, я бы сказал, что это лучший месяц в моей карьере.

Меня переполняет уверенность, это отличное чувство. Я нахожусь в хорошей форме, так что не могу дождаться следующих игр. Надеюсь продолжать забивать».

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