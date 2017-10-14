Недвед: «Дибала - величайший игрок»

Бывший игрок «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что считает нападающего Пауло Дибалу величайшим игроком.



«Дибала - величайший игрок среди людей, потому что у него есть голова на плечах и он знает, как нужно работать над ошибками. Почему я выделил „среди людей“? Потому что Месси - не человек.



„Барселона“ попытается увести у нас Дибалу? Надеюсь, что нет. Однако после Неймара все стало возможно, рынок просто стал сумасшедшим».



Недавно было объявлено, что Павел Недвед возобновит карьеру игрока в любительском клубе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте