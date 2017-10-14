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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 сегодня Томь -:- Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
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Недвед: «Дибала - величайший игрок»

сегодня, 10:57

Бывший игрок «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что считает нападающего Пауло Дибалу величайшим игроком. 

«Дибала - величайший игрок среди людей, потому что у него есть голова на плечах и он знает, как нужно работать над ошибками. Почему я выделил „среди людей“? Потому что Месси - не человек.

„Барселона“ попытается увести у нас Дибалу? Надеюсь, что нет. Однако после Неймара все стало возможно, рынок просто стал сумасшедшим».

Недавно было объявлено, что Павел Недвед возобновит карьеру игрока в любительском клубе.

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Все комментарии
Великий Князь
сегодня в 11:11
Чех сам был величайшим игроком. И сборную тянул, не то что не человек)
bexxx
сегодня в 11:03
Все знают что месси не человек😂😂 гном
Шуnя771
сегодня в 11:02
К чему это?)
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