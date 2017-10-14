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17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
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16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
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17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Барселона
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19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
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«Лейпциг» в игре 10х10 удержал победу над дортмундской «Боруссией»

сегодня, 21:23
БоруссияБоруссия2 : 3РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

В матче 8-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда уступила «Лейпцигу».

«Боруссия» Д - «РБ Лейпциг» - 2:3 (1:2)
ГолыОбамеянг 4, 64 (пен)Забитцер 10, Поульсен 25, Огюстен 49.

«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Толян (Пулишич 46), Топрак, Гетце, Шахин (Вайгль 46), Ярмоленко, Кастро, Филипп (Бартра 51), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер (Орбан 86), Кейта (Демме 46), Кампль, Ильзанкер, Брума, Огюстен (Лаймер 65), Поульсен.
Главный тренер: Ральф Хазенхютль.

Предупреждения: Кейта 15, Бернардо 30, Бюрки 48, Ильзанкер 54, Гетце 72, Демме 84.

Удаления: Папастатопулос 47 — Ильзанкер 56.

Судья: Дениз Айтекин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0).

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:27
ЭJlvIS:
Он УЖЕ в Германии признавался одним из лучших. В символическую сборную даже входил за месяц ( если не путаю). Это не объясняет твою агрессию.
Поздравляю тебя с победой нашего многострадального ДИНАМО!!! Эта побеДа- была важна, как воздух!!!
Napoleon Bonapart ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:25
ЭJlvIS:
Он УЖЕ в Германии признавался одним из лучших. В символическую сборную даже входил за месяц ( если не путаю). Это не объясняет твою агрессию.
Все эти символические сборные- формальность, так же, как и все рейтинги. Главное- это официальные признания! Все это меняется от тура к туру. Важно, что будет в итоге.
Гус Пойет
сегодня в 22:23
Удивили бычары
Napoleon Bonapart ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:23
ЭJlvIS:
Зря ты так про Ярмолу.Он реально хорошо играет в Боруссии. Зачем такая ненависть к нему то?
Он, реально хорошо играет со слабаками. А вот с Реалом, с ТХ и даже сегодня- он ничего не стоил. Я никогда не говорил, что он вообще не умеет играть, но всегда утверждал, что Европа- не для него....
ЭJlvIS ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:22
Napoleon Bonapart:
Он хороший игрок на уровне УПЛ, а для Европе он слабоват. Мне, он безразличен, я бы о нем и не вспомнил бы никогда, но просто не могу терпеть, когда хохлы пытаются доказать какие они великие. Какие они великие, видит весь мир по уровню жизни в Украине. Им, после распада СССР, достались несметные богатства, но они их, бездарно пр......и! Как, после всего, их можно уважать?
Он УЖЕ в Германии признавался одним из лучших. В символическую сборную даже входил за месяц ( если не путаю). Это не объясняет твою агрессию.
Napoleon Bonapart ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:19
ЭJlvIS:
Зря ты так про Ярмолу.Он реально хорошо играет в Боруссии. Зачем такая ненависть к нему то?
Он хороший игрок на уровне УПЛ, а для Европе он слабоват. Мне, он безразличен, я бы о нем и не вспомнил бы никогда, но просто не могу терпеть, когда хохлы пытаются доказать какие они великие. Какие они великие, видит весь мир по уровню жизни в Украине. Им, после распада СССР, достались несметные богатства, но они их, бездарно пр......и! Как, после всего, их можно уважать?
dzvinka ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:18
ЭJlvIS:
Зря ты так про Ярмолу.Он реально хорошо играет в Боруссии. Зачем такая ненависть к нему то?
    ЭJlvIS ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 22:13
    Napoleon Bonapart:
    Он никогда не был и не будет великим, он- обычный, вот это, я и пытаюсь доказать. Его, за копейки, фактически за трамвайный билет купили, сейчас, даже цен таких нет. А про хромосомы, можно поспорить.....
    Зря ты так про Ярмолу.Он реально хорошо играет в Боруссии. Зачем такая ненависть к нему то?
    Napoleon Bonapart ответил dzvinka
    сегодня в 22:03
    dzvinka:
    как же у тебя горит что Украинец (с большой буквы) добился того, что хотел, и успешен. А ты сидиш в г*** и брызжишь желчю)). Если ты не заметил, игра не задалась не только лишь у одного Ярмоленко, а у всей команды, и многие выглядели куда хуже него. Но эта игра будет исключением из правила в сезоне у БД, чего не скажеш о твоей г*** жизни)), рюзьке.
      ZENIT GOAL
      сегодня в 22:03
      Тольян, Сократис, Топрак, Загаду - просто божественная оборона! Ладно, косячили бы только они, но ведь и в центре поля большую часть матча игры не было! Лейпциг делал, что хотел. Включали высокий прессинг, и Боруссия просто не могла начинать атаки и привозила себе голы. Почему Вайгль и Пулишич с первых минут не вышли? В общем, вопросов больше, чем ответом. Одно ясно - Боруссия в очередной раз на ровном месте привозит себе проблемы и собственными руками (ногами) пускает прежние труды насмарку.
      Napoleon Bonapart ответил dzvinka
      сегодня в 22:02
      dzvinka:
      как же у тебя горит что Украинец (с большой буквы) добился того, что хотел, и успешен. А ты сидиш в г*** и брызжишь желчю)). Если ты не заметил, игра не задалась не только лишь у одного Ярмоленко, а у всей команды, и многие выглядели куда хуже него. Но эта игра будет исключением из правила в сезоне у БД, чего не скажеш о твоей г*** жизни)), рюзьке.
        dzvinka ответил Napoleon Bonapart
        сегодня в 22:00
        Napoleon Bonapart:
        Лейпциг- красава, опустил БД и "великого" Ярмолку!!! Аааааууууу, ну и, где вы все любители Ярмолки, где ваш гениальный игрочишка??? Я же говорил, через пару туров, руководство БД пожалеет о покупке хохла!!!
          Napoleon Bonapart ответил romashQua 91
          сегодня в 21:57
          romashQua 91:
          Да как бы никто к лику святых его не причисляет. Ну по меркам УПЛ это солидные деньги. Стесняюсь спросить, а кто из росиян играет в нормальных европейских клубах, и сколько стояли эти трансферы?
          Ну так вот в УПЛ и надо было играть, это его удел. А кто из россиян играет в Европе? Ну, никто не знает, что будет завтра, а вот то что было не так давно, я напомню! Мостовому, в Испании поставили памятник- при жизни, Карпина, по сей день в Виго вспоминают с любовью, Жиркова помнят в Англии, и это только на первый взгляд, кого помню. Поэтому, не надо насаждать здесь украинское превосходство. Если Шева, к примеру, засветился когдато в Италии, так это все помнят и знают, а Ярмолка, убогим был, таким же и останется. И в сборной, он тоже- самый обычный.....
          romashQua 91 ответил Napoleon Bonapart
          сегодня в 21:48
          Napoleon Bonapart:
          Он никогда не был и не будет великим, он- обычный, вот это, я и пытаюсь доказать. Его, за копейки, фактически за трамвайный билет купили, сейчас, даже цен таких нет. А про хромосомы, можно поспорить.....
          Да как бы никто к лику святых его не причисляет. Ну по меркам УПЛ это солидные деньги. Стесняюсь спросить, а кто из росиян играет в нормальных европейских клубах, и сколько стояли эти трансферы?
          BVB DORTMUND 09
          сегодня в 21:48
          ну типичное развитие событий для этого сезона, слабых в пух и прах разносим, с сильными выглядим какими-то беспомощными. давно говорил что с такой высокой линией обороны, как бош ставит, с серьезными соперниками играть опасно, доказательство этому матчи с тоттенхэмом, реалом и вот теперь с лейпцигом. вот эту проблему в первую очередь и надо решать.
          Napoleon Bonapart ответил romashQua 91
          сегодня в 21:45
          romashQua 91:
          У всех бывают неудачные матчи. Это с лишней хромосомой нужно быть, что бы судить игрока по 1 матчу
          Он никогда не был и не будет великим, он- обычный, вот это, я и пытаюсь доказать. Его, за копейки, фактически за трамвайный билет купили, сейчас, даже цен таких нет. А про хромосомы, можно поспорить.....
          goalaktika
          сегодня в 21:42
          Главным действующим лицом на поле был Айтекин
          Zimmer
          сегодня в 21:41
          "РБ Лейпциг" с победой.
          СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
          сегодня в 21:40
          Да это ужасно обидное поражения, Лейпциг противная команда (в хорошем смысле).
          romashQua 91 ответил Napoleon Bonapart
          сегодня в 21:39
          Napoleon Bonapart:
          Это ты объясни тем, кто молиться на хохла и кто трендит здесь, что он чутли не один тянет БД! Тролль, это- ты!
          У всех бывают неудачные матчи. Это с лишней хромосомой нужно быть, что бы судить игрока по 1 матчу
          Napoleon Bonapart ответил romashQua 91
          сегодня в 21:37
          romashQua 91:
          Он что 1 играет в команде + после 2х матчей сборных ри звонка до звонка... хотя, кому это я объясняю, троль какой-то
          Это ты объясни тем, кто молиться на хохла и кто трендит здесь, что он чутли не один тянет БД! Тролль, это- ты!
          romashQua 91 ответил Napoleon Bonapart
          сегодня в 21:35
          Napoleon Bonapart:
          Лейпциг- красава, опустил БД и "великого" Ярмолку!!! Аааааууууу, ну и, где вы все любители Ярмолки, где ваш гениальный игрочишка??? Я же говорил, через пару туров, руководство БД пожалеет о покупке хохла!!!
          Он что 1 играет в команде + после 2х матчей сборных ри звонка до звонка... хотя, кому это я объясняю, троль какой-то
          NAZAR 007
          сегодня в 21:33
          Молодцом,спортивная лужайка ! Без Вернера обыграть шмелей в гостях- это сильно !
          Napoleon Bonapart
          сегодня в 21:32
          Лейпциг- красава, опустил БД и "великого" Ярмолку!!! Аааааууууу, ну и, где вы все любители Ярмолки, где ваш гениальный игрочишка??? Я же говорил, через пару туров, руководство БД пожалеет о покупке хохла!!!
          старина
          сегодня в 21:27
          Хорошо начали,Юпотом непонятный провал.Надеюсь эта оплеуха пойдет впрок.Сезон впереди длинный,надо Бошу почесать свою лысую голову и не повторять таких провалов.Скорее всего не смогли толком восстановиться после сборных.особенно это касается Сократиса.Этот по ходу до сих пор празднует выход в стыки.Едем дальше.Heya BvB!
          schollistar
          сегодня в 21:26
          И это без Вернера! Спасибо, Лейпциг.
          Шуnя771
          сегодня в 21:26
          10х10 - чисто мужской футбол!
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