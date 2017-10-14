«Лейпциг» в игре 10х10 удержал победу над дортмундской «Боруссией»

В матче 8-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда уступила «Лейпцигу».
«Боруссия» Д - «РБ Лейпциг» - 2:3 (1:2)
Голы: Обамеянг 4, 64 (пен) — Забитцер 10, Поульсен 25, Огюстен 49.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Толян (Пулишич 46), Топрак, Гетце, Шахин (Вайгль 46), Ярмоленко, Кастро, Филипп (Бартра 51), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забитцер (Орбан 86), Кейта (Демме 46), Кампль, Ильзанкер, Брума, Огюстен (Лаймер 65), Поульсен.
Главный тренер: Ральф Хазенхютль.
Предупреждения: Кейта 15, Бернардо 30, Бюрки 48, Ильзанкер 54, Гетце 72, Демме 84.
Удаления: Папастатопулос 47 — Ильзанкер 56.
Судья: Дениз Айтекин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0).
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