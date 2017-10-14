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«Лацио» одержал волевую победу над «Ювентусом»

сегодня, 20:55
ЮвентусЮвентус1 : 2ЛациоЛациоМатч завершен

В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» дома проиграл «Лацио». Хозяева имели прекрасный шанс отыграться, но на последних секундах встречи Пауло Дибала, появившийся во встрече со скамейки, не сумел реализовать пенальти.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» - «Лацио» - 1:2 (1:0)
Голы: Дуглас Коста 23Иммобиле 48, 54 (пен).

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Лихтштайнер (Стураро 73), Дуглас Коста (Бернардески 54), Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Хедира (Дибала 65), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон 84), Луис Альберто (Нани 72), Пароло, Лукас Лейва, Иммобиле (Кайседо 76).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Буффон 52, Стураро 90+5, Габаррон 90+6.

На 90+7-й минуте Дибала не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Паоло Маццолени.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Bеликий Князь ответил Reneg
сегодня в 21:14
Reneg:
неожиданно.
Смотрите теперь вы не обделайтесь, иначе камору не остановить. Хотя мне кажется, что её и так не остановить.
DXTK
сегодня в 21:13
Глоры позорника туринского ждите Барсу и пентатрик от Лео.
Bеликий Князь ответил Ty4ka98
сегодня в 21:13
Ty4ka98:
Дибала взял ситуацию в свои руки: вышел на замену и не забил левый пенальти. Браво. Лациале поздравляю с победой. Очень важная победа для вас.
Вирус не забитых пенальти распространяет смурфик в сборной Аргентины.
pinturicchio86 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 21:12
Lazio-Kiev:
Фееричный матч! Не совсем однозначный гол Косты не выбил Лацио из седла. Сейвы Стракоши и голы Чиро сделали то, чего не удавалось Лацио с 2003 года! Тактически Инзаги переиграл Аллегри. Даже две штанги и левый пенальти не испортили общего впечатления. Абсолютно заслуженная трудовая победа Первого римского клуба в лежбище гоббов! ЗЫ Особое удовольствие получил от перекошенного лица Пьянича на скамейке!)
пхахаха, ты бредишь, вы отскочили в первом тайме от разгрома, инзаги тактически переиграл аллегри, ну да))) пенка-железобетон, гол косты? возможно ты не знаешь вашего же игрока, которого зовут баштуш, али как?))) это не трудовая победа, а отскок римского середняка)))
Klose_Miro ответил juvenale
сегодня в 21:12
juvenale:
сколько же лишних пассажиров в Ювентусе....Стураро,Асамоа,Лихштайнер,Барцальи
Насчет Асамоа несоглашусь, не Алекс Сандро, но как подмена вполне не плох. Он сегодня свой фланг выиграл в чистую.
Bеликий Князь ответил 05 dag
сегодня в 21:12
05 dag:
Если к НГ ничего не изменится , то Аллегри надо попросить . В первом тайме Лацио не мог выйти из своей штрафной минут 10 . Юве начал буксовать . Благо Анчелотти свободен
Что бы так говорить, сначала нужно убрать полсостава. Лихтштайнер, Асамоа, Барцальи, Хедира - свои лучшие годы отыграли. Стураро, Бернардески не тянут.
Reneg
сегодня в 21:11
неожиданно.
Bеликий Князь ответил juvenale
сегодня в 21:10
juvenale:
ну Кьеллини еще ладно,хотя и бесят его пасы в никуда,но вот 36 летний пешеход уже реально в каждом матче косячит,уж лучше давать время молодому Ругани,пусть опыта набирается,ну и Щесному нужно больше давать играть
Вот видишь, ты уже и за Ругани по-другому заговорил. Подожди немного, через пару лет снова оборона будет железобетон - Ругани + Кальдара.
05 dag
сегодня в 21:10
Если к НГ ничего не изменится , то Аллегри надо попросить . В первом тайме Лацио не мог выйти из своей штрафной минут 10 . Юве начал буксовать . Благо Анчелотти свободен
juvenale
сегодня в 21:08
сколько же лишних пассажиров в Ювентусе....Стураро,Асамоа,Лихштайнер,Барцальи
BESTjuventus10
сегодня в 21:08
бесхарактерные куски де..ма. аллегри тренеришка поплыл. идей нет. состав на 300 миллионов а играют на 3 рубля. еще пара таких позорищ и можно забыть о скудетто смело поменяв тренера.
Obdulio Varela
сегодня в 21:08
Вот это игра!
juvenale ответил Bеликий Князь
сегодня в 21:07
Bеликий Князь:
Это да. С Бонучи в Милане смеёмся, а посмотри, что Барцальи и Кьелини вытворяют? Два детских гола. Ждём кардинальных изменений. Этот сезон стоит рассматривать как подготовительный к следующему. Наполи в этом сезоне не рассыпется.
ну Кьеллини еще ладно,хотя и бесят его пасы в никуда,но вот 36 летний пешеход уже реально в каждом матче косячит,уж лучше давать время молодому Ругани,пусть опыта набирается,ну и Щесному нужно больше давать играть
la-respect0
сегодня в 21:06
Спасибо Лацио за прекрасную победу!Ну а второму клубу Рима сегодня не так повезет,даже не помогут родные стены от натиска неудержимых партенопейцев!За победой!1-3 возьмем три очка.
Bеликий Князь ответил juvenale
сегодня в 21:06
juvenale:
школьник ты чем матч смотришь,если для тебя прыжок двумя ногами в штрафной площади не нарушение?и Дибала как бы в штангу попал и это за меньше чем 20 минут игры.Хотя чего ожидать от тролля с ветки бей-беги лиги
    Джохар Нохчо ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 21:06
    Lazio-Kiev:
    Фееричный матч! Не совсем однозначный гол Косты не выбил Лацио из седла. Сейвы Стракоши и голы Чиро сделали то, чего не удавалось Лацио с 2003 года! Тактически Инзаги переиграл Аллегри. Даже две штанги и левый пенальти не испортили общего впечатления. Абсолютно заслуженная трудовая победа Первого римского клуба в лежбище гоббов! ЗЫ Особое удовольствие получил от перекошенного лица Пьянича на скамейке!)
    Что ты черть возьми такое несешь?
    Bеликий Князь ответил juvenale
    сегодня в 21:05
    juvenale:
    Проиграть Лацио в Турине это позор.Аллегри в очередной раз слил игру Инзаги,который имеет довольно посредственный состав.О чем можно говорить,если довольно средний нападающий хоронит Ювентус два матча подряд.В защите бегает пешеход-пенсионер Барцальи и играет при этом все 90 минут,на фланге такой же Лихштайнер.В атаке 90 млн полено,которое ни ударить,ни принять не может....Полузащита не способна мяч доставить до нападения и главную роль играет 20 летний уругваец.Дибала два матча подряд не забивает пенальти в конце матча и лишает команду 4 очков.В общем если не выйдет из группы лч,что вполне вероятно,нужно прощаться с Аллегри
    Это да. С Бонучи в Милане смеёмся, а посмотри, что Барцальи и Кьелини вытворяют? Два детских гола. Ждём кардинальных изменений. Этот сезон стоит рассматривать как подготовительный к следующему. Наполи в этом сезоне не рассыпется.
    juvenale ответил DXTK
    сегодня в 21:05
    DXTK:
    Ахахаха Ювентус))))))) ну понятно же Лацио не Сассуоло Дибала исчез на поле даже левый пендаль не смог релизовать который углядел судья чтобы вытащить Юве на ничью. PS Лацио с победой.
      •BLACK WOLF•
      сегодня в 21:05
      Теперь мне не стыдно за недавнее разгромное поражение Милана от Лацио, этот клуб заслуживает наивысшего уважения, уже второй раз в этом сезоне обыгрывают старуху!
      05 dag ответил Lazio-Kiev
      сегодня в 21:04
      Lazio-Kiev:
      Фееричный матч! Не совсем однозначный гол Косты не выбил Лацио из седла. Сейвы Стракоши и голы Чиро сделали то, чего не удавалось Лацио с 2003 года! Тактически Инзаги переиграл Аллегри. Даже две штанги и левый пенальти не испортили общего впечатления. Абсолютно заслуженная трудовая победа Первого римского клуба в лежбище гоббов! ЗЫ Особое удовольствие получил от перекошенного лица Пьянича на скамейке!)
      Если честно счёт 1:0 в пользу Лацио ! Но по пенальти , если был пеналь на иммобиле , то на бернандески был 200% ! Я бы не давал не там не там . Но правила гласят , что прыгать двумя ногами в подкат нельзя ! И что после того ,как Патрик не выбил подкатом мяча из ног Берни, то следующее менгновенье пошёл другой эпизод , а там Патрик въехал по ногам ! Вас с заслуженной победой ! Форца Юве!!
      Марк Аврелий
      сегодня в 21:04
      Первый клуб Рима с победой!
      DVOK68 ответил Lazio-Kiev
      сегодня в 21:04
      Lazio-Kiev:
      Фееричный матч! Не совсем однозначный гол Косты не выбил Лацио из седла. Сейвы Стракоши и голы Чиро сделали то, чего не удавалось Лацио с 2003 года! Тактически Инзаги переиграл Аллегри. Даже две штанги и левый пенальти не испортили общего впечатления. Абсолютно заслуженная трудовая победа Первого римского клуба в лежбище гоббов! ЗЫ Особое удовольствие получил от перекошенного лица Пьянича на скамейке!)
      Да.....Четырнадцать лет долгий срок.
      773sergeytank
      сегодня в 21:04
      Лацио молодцы, заслуженно выиграли. Жирного на банку, Лихтенштейна гнать подальше, вообщем закрыть на базе и вставить всем ..здюлей))
      DXTK
      сегодня в 21:03
      Ахахаха Ювентус))))))) ну понятно же Лацио не Сассуоло Дибала исчез на поле даже левый пендаль не смог релизовать который углядел судья чтобы вытащить Юве на ничью.

      PS Лацио с победой.
      Fuad Samedzadeh
      сегодня в 21:02
      juvenale ответил benderivan
      сегодня в 21:02
      benderivan:
      даже стандартный для юве пеналь на 97 минуте не помог им
      на 101 ты лучше иди на ветки своего безтрофейника
      Klose_Miro
      сегодня в 21:01
      Лучший матч сезона!
      Два года Ювентус дома не проигрывал, и тут такая неожиданность. Спасибо команде, Индзаги, Иммобиле и Стракоше - все молодцы, браво!
      benderivan
      сегодня в 21:01
      даже стандартный для юве пеналь на 97 минуте не помог им
      juvenale
      сегодня в 21:01
      Проиграть Лацио в Турине это позор.Аллегри в очередной раз слил игру Инзаги,который имеет довольно посредственный состав.О чем можно говорить,если довольно средний нападающий хоронит Ювентус два матча подряд.В защите бегает пешеход-пенсионер Барцальи и играет при этом все 90 минут,на фланге такой же Лихштайнер.В атаке 90 млн полено,которое ни ударить,ни принять не может....Полузащита не способна мяч доставить до нападения и главную роль играет 20 летний уругваец.Дибала два матча подряд не забивает пенальти в конце матча и лишает команду 4 очков.В общем если не выйдет из группы лч,что вполне вероятно,нужно прощаться с Аллегри
      SSFormello
      сегодня в 21:00
      Ради таких матчей мы и любим футбол!
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