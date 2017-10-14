«Лацио» одержал волевую победу над «Ювентусом»

В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» дома проиграл «Лацио». Хозяева имели прекрасный шанс отыграться, но на последних секундах встречи Пауло Дибала, появившийся во встрече со скамейки, не сумел реализовать пенальти.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум».
«Ювентус» - «Лацио» - 1:2 (1:0)
Голы: Дуглас Коста 23 — Иммобиле 48, 54 (пен).
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Лихтштайнер (Стураро 73), Дуглас Коста (Бернардески 54), Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Хедира (Дибала 65), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон 84), Луис Альберто (Нани 72), Пароло, Лукас Лейва, Иммобиле (Кайседо 76).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Буффон 52, Стураро 90+5, Габаррон 90+6.
На 90+7-й минуте Дибала не реализовал пенальти (вратарь)
Судья: Паоло Маццолени.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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