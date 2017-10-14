ПСЖ едва не потерял очки в матче с «Дижоном»

В матче 9-го тура Лиги 1 ПСЖ без парочки игроков основы смог одолеть «Дижон».
Дижон, стадион «Гастон Жерар».
«Дижон» - ПСЖ - 1:2 (0:0)
Голы: Жанно 87 —: Менье 71, 90+2.
«Дижон»: Рене, Варро, Хаддади, Джилободжи, Розье, Шека, Марье (Бальмон 82), Квон Чхан Хун (Саммаритано 73), Амальфитано, Слити (Саид 72), Жанно.
Главный тренер: Оливье Далл'Оглио.
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Дани Алвес, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо 73), Ди Мария (Лукас Моура 77), Берчиче, Неймар, Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Неймар 40, Слити 42, Кимпембе 48, Розье 50, Дани Алвес 52, Рабьо 75, Жанно 88.
Судья: Жером Мигелгорри.
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