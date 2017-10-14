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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 85’ Уотфорд 1:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет второй тайм, 86’ Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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ПСЖ едва не потерял очки в матче с «Дижоном»

сегодня, 19:50
ДижонДижон1 : 2Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 9-го тура Лиги 1 ПСЖ без парочки игроков основы смог одолеть «Дижон».

Дижон, стадион «Гастон Жерар».

«Дижон» - ПСЖ - 1:2 (0:0)
Голы: Жанно 87 —: Менье 71, 90+2.

«Дижон»: Рене, Варро, Хаддади, Джилободжи, Розье, Шека, Марье (Бальмон 82), Квон Чхан Хун (Саммаритано 73), Амальфитано, Слити (Саид 72), Жанно.
Главный тренер: Оливье Далл'Оглио.

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Дани Алвес, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо 73), Ди Мария (Лукас Моура 77), Берчиче, Неймар, Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Неймар 40, Слити 42, Кимпембе 48, Розье 50, Дани Алвес 52, Рабьо 75, Жанно 88.

Судья: Жером Мигелгорри.

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Deuced
сегодня в 20:24
мде уже за счет защитного минeта вывозят на последних секундах
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