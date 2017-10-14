«Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и каталонской «Барселоны» на матч 8-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико»: Облак, Габи, Годин, Гризманн, Карраско, Коке, Корреа, Сауль, Савич, Луис, Хуанфран.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Бускетс, Гомеш, Иньеста, Месси, Пике, Ракитич, Семеду, Суарес, Умтити.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Наконец то этот зверь возвращается в основу
Наконец то этот зверь возвращается в основу