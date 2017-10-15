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Суарес: «„Барселона“ заслуживала большего»

сегодня, 00:58
АтлетикоАтлетико1 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен ничейным результатом в матче 8-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Всем известно, что „Атлетико“ отлично защищается и у них сильный вратарь. Лично я считаю, что „Барселона“ заслуживала большего в этом матче. Нужно принять этот результат, но думаю, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Мой гол? Он стал гарантом того, что мы не проиграем сегодня. Хочется, чтобы так продолжалось и далее».

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Все комментарии
DEXEZ ответил Russiаnhammer
сегодня в 01:44
Russiаnhammer:
14.10.2017 Отмена лайка комментария пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19 14.10.2017 Понравился комментарий пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19 Мадридский Туалетный утенок)
Не не, Мадрид нафиг. Просто я не понял про соли, что к чему и стушевался.)
Russiаnhammer ответил DEXEZ
сегодня в 01:38
DEXEZ:
Ахаха после зиппер триппер везде тебе лайки поставлю))
Не надо. Спокойной ночи)
DEXEZ ответил Russiаnhammer
сегодня в 01:32
Russiаnhammer:
14.10.2017 Отмена лайка комментария пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19 14.10.2017 Понравился комментарий пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19 Мадридский Туалетный утенок)
Ахаха после зиппер триппер везде тебе лайки поставлю))
Russiаnhammer ответил DEXEZ
сегодня в 01:29
DEXEZ:
Ничего большего вы не заслужили. Соперник достойный и Барса сейчас ничем не лучше (тактические и сексуальные предпочтения не в счет).
14.10.2017 Отмена лайка комментария пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19
14.10.2017 Понравился комментарий пользователя Russiаnhammer, Сегодня 22:19
Мадридский Туалетный утенок)
Russiаnhammer ответил DEXEZ
сегодня в 01:19
DEXEZ:
Ничего большего вы не заслужили. Соперник достойный и Барса сейчас ничем не лучше (тактические и сексуальные предпочтения не в счет).
То,что в скобках станет солью)
DEXEZ
сегодня в 01:04
Ничего большего вы не заслужили. Соперник достойный и Барса сейчас ничем не лучше (тактические и сексуальные предпочтения не в счет).
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