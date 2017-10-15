Суарес: «„Барселона“ заслуживала большего»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен ничейным результатом в матче 8-го тура Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Всем известно, что „Атлетико“ отлично защищается и у них сильный вратарь. Лично я считаю, что „Барселона“ заслуживала большего в этом матче. Нужно принять этот результат, но думаю, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Мой гол? Он стал гарантом того, что мы не проиграем сегодня. Хочется, чтобы так продолжалось и далее».

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