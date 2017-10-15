Симеоне: «В матче против „Барселоны“ показали хорошую игру»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с каталонской «Барселоной» (1:1).
«Мы показали хорошую игру. Первый тайм понравился больше, могли забить несколько голов. Во втором тайме „Барселона“ заметно прибавила. Нам стало сложнее играть. Немного не дотерпели», - сказал Симеоне.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
– А сейчас можно что-то соорудить, Гризманн и Корреа обрезаны!
– Не знал, что Вы так хорошо их знаете...
– А сейчас можно что-то соорудить, Гризманн и Корреа обрезаны!
– Не знал, что Вы так хорошо их знаете...