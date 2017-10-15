Мбаппе: «Я растранжирил много моментов в игре с „Дижоном“»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признал, что он был не очень эффективен на острие атаки в игре с «Дижоном» (2:1), поскольку играл не на своей привычной позиции. В отчетном матче дублем отметился защитник парижан Томас Менье.

«Я пытался забить, но растранжирил много моментов. Это был неидеальный матч в моем исполнении, но мне было трудно играть, потому что я уже давно не выступал на позиции центрфорварда. Обычно там играет Кавани, а сейчас его не было, и мне пришлось закрывать эту позицию. Однако уже в среду я вернусь на фланг, что подходит мне гораздо больше. Буду упорно тренироваться, так как последнюю игру я провел плохо».

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