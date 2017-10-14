«Наполи» не собирается отпускать Гулама в «Ювентус» или любой другой клуб

Итальянские СМИ сообщали о том, что «Ювентус» пытается убедить защитника «Наполи» Фаузи Гулама не продлевать контракт с неаполитанцами и перейти в туринский клуб на правах свободного агента летом 2018 года.

«Наполи» высоко ценит способности футболиста и не собирается его отпускать. Сейчас клуб продолжает вести переговоры о продлении сотрудничества с игроком обороны с целью повысить стоимость его выкупа..

Отмечается, что в январе приобрести Гулама попытается «Манчестер Сити». Также интерес к защитнику проявляет «Ливерпуль».

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