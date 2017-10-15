Гамшик: «Впереди нас ждет долгий сезон»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал победу над «Ромой».



«Это был очень сложный матч, мы играли против сильной команды. Мы приехали на игру в отличной форме, оставались сосредоточенными до конца и выиграли встречу. Это фантастика.



Мы видим собственное положение в таблице, однако это только начало и впереди нас ждет еще долгий сезон».



Ранее Марек Гамшик говорил, что считает нынешний «Наполи» сильнейшим, в котором ему довелось играть.

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