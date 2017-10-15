Стракоша: «Я изучал пенальти Дибалы»

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша признался, что изучал пенальти нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.



«Наряду с персоналом, мы изучали пенальти и штрафные удары Дибалы и полагали, что до этого может дойти. Перед матчем я также разговаривал со своим отцом, который защищал ворота сборной Албании. И это принесло свои плоды. Это был один из пяти лучших сейвов в моей карьере».



На последних секундах встречи Пауло Дибала не смог реализовать пенальти, из-за чего «Ювентус» проиграл «Лацио».

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