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Стракоша: «Я изучал пенальти Дибалы»

сегодня, 10:44
ЮвентусЮвентус1 : 2ЛациоЛациоМатч завершен

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша признался, что изучал пенальти нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы

«Наряду с персоналом, мы изучали пенальти и штрафные удары Дибалы и полагали, что до этого может дойти. Перед матчем я также разговаривал со своим отцом, который защищал ворота сборной Албании. И это принесло свои плоды. Это был один из пяти лучших сейвов в моей карьере».

На последних секундах встречи Пауло Дибала не смог реализовать пенальти, из-за чего «Ювентус» проиграл «Лацио».

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Все комментарии
witynchik
сегодня в 10:52
Красаучик!
все совпало,и домашнее задание и фартуна.
Zenit0077
сегодня в 10:51
Как угол (Дибала даже не в угол пробил) угадал, так сразу в СМИ о о своей дом работе докладывать! Повезло просто!
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