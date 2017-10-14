Андре Силва: «Монтелла может многом меня научить»

Нападающий «Милана» Андре Силва признался, что главный тренер команды Винченцо Монтелла может многому его научить.



«Я согласен со всей критикой по отношению ко мне, если она конструктивна. Она помогает мне стать лучше. Я принимаю критику Монтеллы и хочу доказать ему, что могу дать все о чем он просит.



Винченцо - отличный тренер. Я знал о нем еще в те времена, когда он сам был игроком. Я уверен, что он сможет меня многому научить».



Ранее Монтелла говорил, что Андре Силва напоминает ему одного игрока «Милана», который вошел в историю.

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