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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 38’ Томь 1:0 Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
14:00 сегодня Динамо СПб -:- Спартак-2
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Андре Силва: «Монтелла может многом меня научить»

сегодня, 13:39

Нападающий «Милана» Андре Силва признался, что главный тренер команды Винченцо Монтелла может многому его научить.

«Я согласен со всей критикой по отношению ко мне, если она конструктивна. Она помогает мне стать лучше. Я принимаю критику Монтеллы и хочу доказать ему, что могу дать все о чем он просит.

Винченцо - отличный тренер. Я знал о нем еще в те времена, когда он сам был игроком. Я уверен, что он сможет меня многому научить».

Ранее Монтелла говорил, что Андре Силва напоминает ему одного игрока «Милана», который вошел в историю.

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