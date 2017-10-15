«Зенит» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 13-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Главное не опоздать с заменой!!!
Главное не опоздать с заменой!!!
Или к чему это гениальное умозаключение было?
Или к чему это гениальное умозаключение было?